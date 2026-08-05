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Doi tineri, între care un minor, au furat 14 tablete dintr-o şcoală din Cluj, după ce au deconectat sistemul de supraveghere

Data publicării:
Tablete Samsung GettyImages 20.07.2015
Foto: Getty Images
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Doi tineri – unul care abia a atins vârsta majoratului şi un minor – sunt cercetaţi penal sub acuzaţia că au furat 14 tablete dintr-o şcoală din judeţul Cluj. Ei au intrat mascaţi în unitatea de învăţământ după ce au deconectat sistemul de supraveghere. Prejudiciul a fost recuperat parţial de către poliţişti.

Ancheta poliţiştilor clujeni a demarat în urma unui furt petrecut la începutul lunii trecute, la şcoala din satul Luncani.

„Din cercetările efectuate a reieşit că, în data de 4 iulie a.c., în intervalul orar 21.00–23.00, cei doi, având feţele acoperite, ar fi pătruns fără drept în incinta unei şcoli gimnaziale din localitatea Luncani, comuna Luna, după ce ar fi scos din funcţiune sistemul de supraveghere video. Ulterior, din laboratorul de informatică, aceştia ar fi sustras 14 dispozitive electronice de tip tabletă”, informează Poliţia judeţeană Cluj, citată de News.ro.

Marţi, 4 august, poliţiştii şi jandarmii au făcut două percheziţii la locuinţele celor doi tineri, unde au mai multe probe, dar şi o parte din bunurile furate din unitatea de învăţământ. Poliţia transmjute că a fost recuperat aproximativ 70% din prejudiciul cauzat.

Cei doi suspecţi au fost reţinuţi 24 de ore, iar ancheta care îi vizează continuă, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda.

Editor : M.B.

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