Video Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul a plâns în fața judecătorilor

Data actualizării: Data publicării:
dorian popa instanta de judecata
Foto: captură video Digi24

Influencerul Dorian Popa a ajuns, din nou, în fața judecătorilor, de această dată înconjurat de bodyguarzi și cu nasul bandajat.

Dorian Popa a dat explicații în dosarul în care este judecat pentru conducere sub influența drogurilor. A plâns în sala de judecată în momentul în care judecătorii l-au întrebat despre momentul în care a fost prins de polițiști, la volan, sub influența canabisului. 

Influencerul a spus că a fost un episod izolat, că și-a dezamăgit în primul rând mama și că îi pare rău. 

El a fost condamnat, în primă instanță, la 8 luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei. Contestația se judecă la Curtea de Apel București iar, după înfățișarea de luni, dosarul a primit un nou termen de judecată pentru luna viitoare, pe 18 februarie. 

