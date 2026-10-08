Dosar pentru ucidere din culpă după ce un tânăr a murit lovit de un tren în Mureș

IPJ Mureş a anunţat, joi, că a fost deschis un dosar penal şi continuă cercetările pentru infracţiunea de ucidere din culpă în cazul decesului unui tânăr în vârstă de 27 de ani, care a fost accidentat de un tren de călători la ieşirea din staţia CF Deda către Reghin.

„La data de 8 octombrie 2026, în jurul orei 10:50 poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Transporturi Feroviare Deda au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment soldat cu decesul unei persoane. Din primele verificări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit faptul că, la ieşirea din staţia CF Deda spre Reghin, trenul de călători R10733, care circula pe relaţia Deda - Târgu Mureş, a surprins şi accidentat mortal un tânăr de 27 de ani, din comuna Ruşii-Munţi, judeţul Mureş (...). În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul", au precizat reprezentanţii IPJ Mureş, citați de Agerpres.

Mecanicul de locomotivă a fost supus verificării cu aparatul etilotest, rezultatul indicând că acesta nu consumase băuturi alcoolice.

Editor : M.B.