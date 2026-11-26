Unul dintre fiii lui Sile Cămătaru, Daniel Balint, dădea cu împrumut unor persoane zeci de mii de euro şi cerea dobânzi uriaşe, iar în cazul în care împrumutaţii nu restituiau banii erau ameninţaţi cu bătaia sau cu alte acte de violenţă: „Să moară familia mea. O să dau foc la X6-le ăsta. Să moară băieţii mei de nu-i dau foc, ca să ştii”, se arată în Referatul procurorilor cu propunerea de arestare preventivă a Clanului Cămătarilor.

Potrivit procurorilor, în perioada iunie 2025 - iunie 2026, Vasile-Daniel Balint, zis «Dani al lui Sile», a acordat „ca îndeletnicire” împrumuturi băneşti cu dobândă, fără a fi autorizat în acest sens, către mai multe persoane. Astfel, la o dată anterioară lunii iunie 2025, Balint i-a acordat unui bărbat zis „Bolo” un împrumut de 10.000 euro, cu dobândă (camătă), iar ulterior, în perioada iunie 2025 - martie 2026, a primit lunar de la acesta 1.800 de euro cu titlu de dobândă, conform News.ro.

Anchetatorii au stabilit că, în condiţiile în care „Bolo” nu a achitat împrumutul şi dobânzile aferente conform solicitărilor, în perioada 16 martie - 6 mai 2026, Daniel Balint l-a constrâns „în mod repetat” ameninţându-l cu acte de violenţă: „Nu ştiu, bă, să moară copiii mei, de nu sunt într-o situaţie care îmi e frică de tot acum” şi cu săvârşirea de infracţiuni: „Să moară familia mea. O să dau foc la X6-le ăsta. Să moară băieţii mei de nu-i dau foc, ca să ştii”. Scopul ameninţărilor era acela de a-l determina pe bărbatul împrumutat să-i restituie 10.000 de euro şi dobânzile aferente.

„De asemenea, la data de 04.05.2026, Balint Vasile-Daniel s-a deplasat la domiciliul acestuia pentru a-l căuta şi pentru a-l determina să îi dea în schimbul împrumutului autoturismul marca BMW X5, însă în urma acţiunilor de intimidare realizate asupra numitului (...) zis „Bolo” acesta a refuzat să dea curs solicitării şi a fugit”, arată anchetatorii.

Referatul procurorilor mai menţionează că la o dată anterioară zilei de 8 noiembrie 2026, Dani al lui Sile i-a acordat lui (...) un împrumut în cuantum de 40.000 euro pentru care au stabilit o dobândă lunară (camătă) de 10.000 euro.

„Îmi şi plăteşti 10.000 pe lună până îmi dai banii”, i-a spus Balint, potrivit procurorilor.

Anchetatorii au menţionat că pentru recuperarea sumelor de bani pretinse, Balint l-a ameninţat cu acte de violenţă atât asupra sa, cât şi asupra membrilor familiei sale, în contextul în care împrumutatul îi spusese că a întârziat cu plata fiindcă este arestat într-un alt stat.

„Vezi că să moară copiii mei, când o intra diavolu` în mine, dacă n-o să fie jale!”, şi „Să moară familia mea dacă scapă nebătut niciunul din familia ta. De la Laur, până la fii-tu, până la mă-ta, până la tac-tu! Inclusiv tu, dacă nu te dau în două, dacă nu vin în Canada şi te dau în două!”, sunt ameninţări consemnate de către procurori în referatul citat.

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Procurorii DIICOT au cerut, joi, arestarea preventivă a fraţilor Nuţu şi Sile Cămătaru şi a altor şapte persoane, solicitarea fiind admisă de către instanţă pentru întreg lotul. Toţi cei nouă membri ai grupării infracţionale cunoscute drept „Clanul Cămătarilor” fuseseră reţinuţi pentru 24 de ore în dosarul care vizează controlarea activităţii unor interpreţi de muzică lăutărească şi manele.

În urma percheziţiilor făcute în dosar, au fost confiscaţi 420.000 de euro, trei arme neletale şi a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra a trei autoturisme de lux.

Potrivit procurorilor, în perioada iunie 2025 - iunie 2026, Vasile-Daniel Balint, zis «Dani al lui Sile», a acordat „ca îndeletnicire” împrumuturi băneşti cu dobândă, fără a fi autorizat în acest sens, către mai multe persoane. Astfel, la o dată anterioară lunii iunie 2025, Balint i-a acordat unui bărbat zis „Bolo” un împrumut de 10.000 euro, cu dobândă (camătă), iar ulterior, în perioada iunie 2025 - martie 2026, a primit lunar de la acesta 1.800 de euro cu titlu de dobândă.

Anchetatorii au stabilit că, în condiţiile în care „Bolo” nu a achitat împrumutul şi dobânzile aferente conform solicitărilor, în perioada 16 martie - 6 mai 2026, Daniel Balint l-a constrâns „în mod repetat” ameninţându-l cu acte de violenţă: „Nu ştiu, bă, să moară copiii mei, de nu sunt într-o situaţie care îmi e frică de tot acum” şi cu săvârşirea de infracţiuni: „Să moară familia mea. O să dau foc la X6-le ăsta. Să moară băieţii mei de nu-i dau foc, ca să ştii”. Scopul ameninţărilor era acela de a-l determina pe bărbatul împrumutat să-i restituie 10.000 de euro şi dobânzile aferente.

„De asemenea, la data de 04.05.2026, Balint Vasile-Daniel s-a deplasat la domiciliul acestuia pentru a-l căuta şi pentru a-l determina să îi dea în schimbul împrumutului autoturismul marca BMW X5, însă în urma acţiunilor de intimidare realizate asupra numitului (...) zis „Bolo” acesta a refuzat să dea curs solicitării şi a fugit”, arată anchetatorii.

Referatul procurorilor mai menţionează că la o dată anterioară zilei de 8 noiembrie 2026, Dani al lui Sile i-a acordat lui (...) un împrumut în cuantum de 40.000 euro pentru care au stabilit o dobândă lunară (camătă) de 10.000 euro.

„Îmi şi plăteşti 10.000 pe lună până îmi dai banii”, i-a spus Balint, potrivit procurorilor.

Anchetatorii au menţionat că pentru recuperarea sumelor de bani pretinse, Balint l-a ameninţat cu acte de violenţă atât asupra sa, cât şi asupra membrilor familiei sale, în contextul în care împrumutatul îi spusese că a întârziat cu plata fiindcă este arestat într-un alt stat.

„Vezi că să moară copiii mei, când o intra diavolu` în mine, dacă n-o să fie jale!”, şi „Să moară familia mea dacă scapă nebătut niciunul din familia ta. De la Laur, până la fii-tu, până la mă-ta, până la tac-tu! Inclusiv tu, dacă nu te dau în două, dacă nu vin în Canada şi te dau în două!”, sunt ameninţări consemnate de către procurori în referatul citat.

Procurorii DIICOT au cerut, joi, arestarea preventivă a fraţilor Nuţu şi Sile Cămătaru şi a altor şapte persoane, solicitarea fiind admisă de către instanţă pentru întreg lotul. Toţi cei nouă membri ai grupării infracţionale cunoscute drept „Clanul Cămătarilor” fuseseră reţinuţi pentru 24 de ore în dosarul care vizează controlarea activităţii unor interpreţi de muzică lăutărească şi manele.

În urma percheziţiilor făcute în dosar, au fost confiscaţi 420.000 de euro, trei arme neletale şi a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra a trei autoturisme de lux.

În cadrul dosarului penal, şase dintre cele zece persoane cercetate au săvârşit faptele în stare de recidivă. Printre acestea sunt Sile Cămătaru şi fiul său, Daniel Balint.

Editor : A.C.