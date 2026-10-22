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Exclusiv Două atacuri violente în școli, în doar trei zile. Avertismentul unui psiholog: „Există și ipoteza mimetismului social”

Data publicării:
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Două atacuri violente au avut loc în școli din Pitești și Bistrița, la interval de trei zile.
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Din articol
De ce comportamentul unui copil nu indică întotdeauna riscul unui gest violent Fenomenul de „mimetism social” și riscul repetării atacurilor Diferența dintre bullying și alte forme de violență Două atacuri cu arme albe în școli, în aceeași săptămână

Două atacuri violente comise de minori în școli din România, la doar câteva zile distanță, ridică întrebări despre cauzele comportamentului agresiv și despre posibilitatea identificării semnelor de avertizare. Gabriela Groza, avocat și psiholog expert judiciar, a explicat, în direct la Digi24, că unele persoane își pot ascunde furia și frustrările până în momentul în care recurg la gesturi extreme. Specialista a atras atenția și asupra fenomenului de „mimetism social”, prin care atacurile intens mediatizate pot fi urmate de incidente asemănătoare.

De ce comportamentul unui copil nu indică întotdeauna riscul unui gest violent

Întrebată cum explică faptul că elevul implicat în atacul de la Pitești a fost descris de inspectorul școlar general drept un copil provenit dintr-o familie bună, activ și fără probleme de comportament cunoscute, Gabriela Groza a arătat că manifestările agresive nu sunt întotdeauna vizibile pentru cei din jur.

„Faptul că este descris astfel ne arată că nu era foarte predictibil pentru cei din jurul lui să observe sau să se gândească că ar putea să recurgă la un astfel de gest. Din punct de vedere psihologic este explicabil. Sunt persoane care externalizează toate frustrările și toate formele de agresivitate și despre ele putem vedea concret că în diferite situații se manifestă agresiv, precum sunt și persoane care internalizează aceste manifestări, adică toată furia, frustrarea pe care le resimt, le trăiesc foarte profund intern, fără să le comunice neapărat celorlalți, fără să se vadă în comportamentul lor”, a explicat specialista, în direct la Digi24.

„Până la un moment când tensiunea internă este atât de mare încât acționează și de aici vedem genul acesta de cazuri în care persoane despre care n-ai fi crezut vreodată că ar putea să facă așa ceva ajung să facă gesturi extreme”, a adăugat Gabriela Groza.

Fenomenul de „mimetism social” și riscul repetării atacurilor

Referindu-se la cele două incidente petrecute în aceeași săptămână, experta a explicat că există mai multe posibile diferențe între un atac spontan și unul pregătit în avans.

„Diferențele pot să fie multiple, dar există și ipoteza mimetismului social este studiată în literatură și se observă că după atacuri foarte mediatizate de acest tip, probabilitatea să existe alte încercări care să semene, cel puțin parțial, crește, pentru că dorința de a se vorbi uneori și despre tine, dorința de a avea și tu acea putere pe care a avut-o agresorul, în anumite persoane poate să crească”, a declarat Gabriela Groza.

Specialista a atras atenția și asupra reacțiilor din mediul online.

„Și de aici și comentariile și fanii pe care îi găsim în mediul online pentru agresorul din Bistrița, pentru că există și acest grup de fani care cumva susțin ceea ce a făcut agresorul”, a afirmat aceasta.

Totuși, Gabriela Groza a subliniat că nu se poate stabili, în acest moment, dacă între atacurile de la Pitești și Bistrița există asemănări în ceea ce privește motivațiile agresorilor.

Diferența dintre bullying și alte forme de violență

În contextul informațiilor potrivit cărora incidentul de la Pitești ar fi fost precedat de un conflict între elevi, Gabriela Groza a explicat că nu orice agresiune poate fi considerată bullying.

„Se vorbește despre bullying. Bullying-ul are câteva caracteristici care diferă față de o simplă agresiune. Faptul că reacționezi la o agresiune care ți se întâmplă nu înseamnă neapărat că ai reacționat la bullying. Nu înseamnă neapărat că era o diferență de putere între agresor și victimă. Uneori, violențele nu reprezintă bullying, ci sunt violențe în sine”, a explicat specialista.

Aceasta a precizat că o comparație între cele două atacuri poate fi făcută doar după clarificarea circumstanțelor și a motivațiilor fiecărui agresor.

„Doar după ce vom identifica motivațiile interne pe care le-a avut fiecare dintre cei doi atacatori putem găsi sau nu familiarități și similarități”, a concluzionat Gabriela Groza.

Două atacuri cu arme albe în școli, în aceeași săptămână

Declarațiile Gabrielei Groza vin după ce, joi dimineață, un elev de 15 ani a atacat cu o macetă doi colegi la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din Pitești. Incidentul s-a petrecut într-o toaletă a liceului, în timpul unei pauze. Unul dintre adolescenți a suferit o rană la antebraț și a fost transportat la spital, iar celălalt a prezentat leziuni superficiale și a refuzat transportul la unitatea medicală.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Argeș, atacul ar fi fost comis din răzbunare. Un martor a susținut că între elevi existau conflicte mai vechi și că agresorul s-ar fi considerat victima unor acte de bullying. Aceste informații urmează să fie clarificate de anchetatori.

Cu trei zile înainte, luni, 19 octombrie, un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică și un alt elev la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Profesoara a avut nevoie de intervenții chirurgicale, iar elevul rănit a primit îngrijiri medicale.

În acest caz, anchetatorii au luat în calcul ipoteza unui atac premeditat, după descoperirea unor mesaje publicate de adolescent pe rețelele sociale, în care acesta susținea că își pregătea gestul de opt luni.

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Editor : Ș.A.

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