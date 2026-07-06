Două fete minore au fost lovite de o mașină pe DN1 în Bușteni. Trafic complet blocat

Doi pietoni care traversau DN 1, în dreptul staţiunii prahovene Buşteni, au fost răniţi grav duminică seară, fiind în stare de inconştienţă, după ce au fost loviţi de o maşină. Potrivit IPJ Prahova, victimele sunt două fete de 9 şi 16 ani. Traficul rutier în zonă a fost blocat complet, motiv pentru care s-au format coloane de autovehicule în ambele direcţii.

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Prahova informează că poliţiştii rutieri au fost sesizaţi, la data de 5 iulie, în jurul orei 20.05, despre producerea unui accident rutier pe DN1, în oraşul Buşteni, zona Poiana Ţapului.

Potrivit sursei citate, din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit că un bărbat, în vârstă de 63 de ani, care conducea un autoturism pe DN1, dinspre Ploieşti spre Braşov, ajuns în zona kilometrului 128+810, a accidentat două minore care traversau sectorul de drum.

„În urma impactului, cele două minore, în vârstă de 16, respectiv 9 ani, au fost proiectate pe sensul opus de mers, unde au fost lovite de un alt autoturism, condus de un bărbat de 63 de ani”, precizează sursa citată.

În urma accidentului rutier, cele două minore au fost rănite, fiind preluate de echipajele medicale pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Traficul rutier în zonă a fost restricţionat temporar pentru efectuarea cercetării la faţa locului.

Poliţiştii au întocmit dosar penal şi fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă, pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările producerii accidentului.

Editor : A.C.