Două persoane acuzate că au furat bijuterii şi bani în valoare de 200.000 de lei au fost prinse în timp ce ieşeau din ţară

Un bărbat şi o femeie, suspectaţi că au furat bani şi bijuterii în valoare de 200.000 de lei din locuinţa unei femei din Bacău, au fost prinşi în timp ce încercau să iasă din ţară către Ungaria.

Furtul a fost reclamat la Poliţia Bacău la sfârşitul săptămânii trecute, victima fiind o femeie în vârstă de 35 de ani.

„În urma activităţilor investigativ-operative complexe desfăşurate de poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din Bacău a rezultat faptul că, în noaptea de 7 spre 8 noiembrie a.c., un bărbat de 41 de ani şi o femeie de 34 de ani ar fi profitat de neatenţia persoanei vătămate, i-ar fi luat cheile de la apartament şi ar fi pătruns în locuinţa acesteia de unde ar fi sustras bijuterii şi bani, cauzând un prejudiciu în valoare de 200.000 de lei”, informează, marţi, oficialii Poliţiei Bacău, citați de News.ro.

Păgubita a observat lipsa bijuteriilor sâmbătă şi a anunţat Poliţia.

Autoturismul în care se aflau cei doi suspecţi, care încercau să iasă din ţară, a fost oprit pe autostrada A1 Deva-Nădlac.

Femeia şi bărbatul suspectaţi de comiterea faptei au fost duşi la sediul poliţiei, audiaţi şi reţinuţi pentru 24 de ore, fiind duşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Editor : M.B.