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Două ținte aeriene detectate lângă granița României: RO-Alert în Tulcea și avioane F-18 spaniole mobilizate

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Avion de tip F-18 al Forțelor aeriene spaniole Foto: Profimedia
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Ministerul Apărării Naţionale a informat că, în noaptea de luni spre marţi, sistemul de supraveghere radar a detectat două ţinte aeriene în apropierea frontierei cu România, în dreptul localităţilor Ismail şi Chilia, pe teritoriul Ucrainei.

Totodată, Centrul de Operaţii Aeriene din Ucraina a confirmat prezenţa mai multor aparate de zbor fără pilot în această regiune, inclusiv în apropierea localităţii Vâlcove.

Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 23:43 a fost transmis un mesaj RO-ALERT”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării.

Conform sursei citate, nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Alerta aeriană a încetat la ora 00:21.

Editor : Ș.R.

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