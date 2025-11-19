Două trenuri de marfă s-au ciocnit în județul Teleorman. Circulație feroviară restricționată

Două trenuri de marfă ale operatorului Rail Cargo s-au ciocnit, miercuri dimineaţă, în zona Staţiei Olteni, iar traficul feroviat se derulează doar pe firul II. Un tren nu a oprit la semnal şi a intrat în vagoanele din spate ale celeilalte garnituri. Vagoanele nu au deraiat.

„Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA informează că, în această dimineaţă, pe secţia de circulaţie Gălăteni–Olteni, Firul I, a avut loc un eveniment feroviar. Un tren de marfă care circula spre staţia Olteni, aparţinând operatorului Rail Cargo, trebuia să se oprească în semnalul de intrare pentru a permite trecerea altor trenuri aflate în circulaţie. Un al doilea tren de marfă al aceluiaşi operator, venit din aceeaşi direcţie, l-a ajuns din urmă şi l-a lovit, după ce a depăşit semnalul de protecţie aflat pe oprire”, a transmis, miercuri, CFR, într-un comunicat de presă.

Evenimentul nu a produs deraierea vagoanelor sau victime omeneşti.

Personalul de specialitate al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova şi echipele de investigatori se află la faţa locului pentru a stabili cauzele şi circumstanţele incidentului.

Circulaţia trenurilor între Olteni şi Gălăteni se desfăşoară pe Firul II, cu adaptarea graficului de circulaţie.

