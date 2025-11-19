Live TV

Două trenuri de marfă s-au ciocnit în județul Teleorman. Circulație feroviară restricționată

Data publicării:
tren de marfa vagoane
Foto: Profimedia Images

Două trenuri de marfă ale operatorului Rail Cargo s-au ciocnit, miercuri dimineaţă, în zona Staţiei Olteni, iar traficul feroviat se derulează doar pe firul II. Un tren nu a oprit la semnal şi a intrat în vagoanele din spate ale celeilalte garnituri. Vagoanele nu au deraiat.

„Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA informează că, în această dimineaţă, pe secţia de circulaţie Gălăteni–Olteni, Firul I, a avut loc un eveniment feroviar. Un tren de marfă care circula spre staţia Olteni, aparţinând operatorului Rail Cargo, trebuia să se oprească în semnalul de intrare pentru a permite trecerea altor trenuri aflate în circulaţie. Un al doilea tren de marfă al aceluiaşi operator, venit din aceeaşi direcţie, l-a ajuns din urmă şi l-a lovit, după ce a depăşit semnalul de protecţie aflat pe oprire”, a transmis, miercuri, CFR, într-un comunicat de presă.

Evenimentul nu a produs deraierea vagoanelor sau victime omeneşti.

Personalul de specialitate al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova şi echipele de investigatori se află la faţa locului pentru a stabili cauzele şi circumstanţele incidentului.

Circulaţia trenurilor între Olteni şi Gălăteni se desfăşoară pe Firul II, cu adaptarea graficului de circulaţie.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bani-lei
1
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
piata rosie din moscova
2
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
3
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
4
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Posibilii adversari ai României la baraj s-au schimbat în ultimele secunde! Imaginile disperării: "Umiliți!"
Digi Sport
Posibilii adversari ai României la baraj s-au schimbat în ultimele secunde! Imaginile disperării: "Umiliți!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu
Nou blocaj pe tăierile din instituții: reducerea salariilor cu 10%...
Eurofighter Typhoon
O dronă a intrat în spațiul aerian al României: patru avioane...
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de...
Meteorologii anunță cod portocaliu de ninsori și vânt puternic în ziua de Crăciun. Care sunt zonele afectate de cod portocaliu
Zăpadă și vânt puternic la munte. Cât va dura valul de frig și...
Ultimele știri
(P) Ziarele Arcanum – fereastra digitală către ziare și reviste românești
Delegație a Pentagonului, trimisă în Ucraina pentru relansarea negocierilor de pace cu Rusia
Elon Musk și Cristiano Ronaldo, la dineul dat de Donald Trump în onoarea lui Mohammed bin Salman la Casa Albă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-11-18 145313
Mașini de lux vândute în România, declarate furate în UE. Percheziții de amploare în București și trei județe
criminal beciu teleorman
Nereguli grave în dosarul femeii ucise de soţ în Teleorman. Procurorul de caz și 14 polițiști sunt cercetați disciplinar
criminal beciu teleorman
A fost reținut tatăl criminalului din Teleorman. Anchetatorii bănuiesc că acesta știa că fiul său se duce să-și ucidă soția
srtbhargbhagry
Momentul în care femeia din Teleorman e ucisă de soțul ei, surprins de camere. Fiul lor de trei ani a fost martor la crimă
purtătorul de cuvânt al IGPR, Georgian Drăgan.
4.000 de încălcări ale ordinelor de protecție au fost înregistrate anul acesta. Apelul poliției pentru victimele violenței domestice
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
Cum arăta Denise Rifai în tinerețe, pe vremea când era blondă? Iubita lui Dan Alexa e regina schimbărilor de...
Fanatik.ro
Mihai Stoica a făcut public baremul! Cât costă un cartonaș galben la FCSB pentru proteste: „Cine nu vrea să...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Giovanni Becali, replică devastatoare în războiul cu Traian Băsescu: „Mai bine infractor decât turnător!”
Adevărul
Te sună „banca” și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut
Playtech
Cât curent consumă în 24 de ore un frigider sau un televizor. Câți lei se adaugă zilnic pe factură
Digi FM
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la...
Digi Sport
Numit "infractor" de Traian Băsescu, Giovanni Becali nu s-a abținut: "Mă chema la Cotroceni și-mi zicea asta"
Pro FM
Keith Urban, declarații după despărțirea de Nicole Kidman. Ce mărturisiri a făcut după ce a recunocut că se...
Film Now
Justin Baldoni vs. Blake Lively: detalii surprinzătoare despre un sărut improvizat. O scenă ștearsă din It...
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Newsweek
EXCLUSIV Dezastru la Mica Recalculare a pensiilor. Doar 65.000 de decizii emise, sub 10%. Ce probleme sunt?
Digi FM
Nuntă cu iubirea vieții lui, pe un pat de spital. Un bărbat aflat pe moarte și-a împlinit o ultimă dorință...
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Momentul când un urs apare pe un patinoar, deschis recent pentru localnici: „A vrut să-l încerce pentru noi”...
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Ilona Brezoianu a născut. Actrița și soțul ei, Andrei, au un băiețel perfect sănătos