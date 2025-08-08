Două „vrăjitoare” din București, reținute după ce au înșelat o femeie cu peste 30.000 de euro pentru ritualuri „de împreunare”

Două femei au fost reţinute de poliţiştii din Bucureşti după ce au înşelat o persoană pretinzând că vor face un „ritual de împreunare cu persoana iubită” şi că rezolvă probleme de sănătate cauzate de „farmece şi blesteme” din trecut. În acest fel, cele două au obţinut de la persoana vătămată peste 30.000 de euro şi o constrângeau să le dea în continuare sume de bani.

Poliţia Capitalei a anunţat, vineri, că poliţişti de la Secţia 21 Poliţie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Giurgiu, într-un dosar penal de înşelăciune, prejudiciul fiind de 30.950 de euro.

„În fapt, în perioada 6 iunie - 17 iunie 2025, o femeie, cu sprijinul altei femei, ambele utilizând calităţi mincinoase, respectiv prezentându-se pe reţele de socializare că deţin puteri supranaturale şi că realizează diverse ritualuri oculte, ar fi indus în eroare o persoană, sub pretextul că, prin metode specifice actelor de vrăjitorie, îi va rezolva diferite probleme personale, context în care ar fi determinat-o şi ar fi constrâns-o pe aceasta să îi remită 30.950 de euro”, a arătat sursa citată, potrivit News.ro.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că, în momentul în care persoana vătămată dorea să încheie aceste acţiuni, cele două ar fi ameninţat-o şi ar fi constrâns-o moral să le remită în continuare sume de bani.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, printre care dispozitive electronice pe care acestea le-ar fi utilizat, documente şi obiecte folosite la efectuarea de ritualuri oculte şi acte de vrăjitorie. De asemenea, au fost identificaţi şi ridicaţi 101.500 de lei şi 12.350 de euro.

Cele două femei au fost duse la audieri, ulterior ele fiind reţinute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate în faţa instanţei, cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 21 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru înşelăciune.

Potrivit unor surse judiciare, cele două femei se autointitulau „vrăjitoarea Claudia” şi „vrăjitoarea Maria”. Ele i-au spus victimei că vor face un „ritual de împreunare cu persoana iubită”, iar ulterior că trebuie să rezolve mai multe probleme grave de sănătate, cauzate de „farmece şi blesteme” din trecut. În plus, de fiecare dată când persoana vătămată voia să se oprească, cele două o ameninţau că totul se va întoarce împotriva ei, inclusiv farmecele pe care le-au făcut ele pentru a o ajuta.

Editor : C.S.