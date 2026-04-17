Live TV

Video Drifturi periculoase pe străzi din Cluj: șapte șoferi amendați după un eveniment organizat de un creator online

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2026-04-17 225041
Drifturi periculoase pe străzi din Cluj: șapte șoferi amendați după un eveniment organizat de un creator online. Foto via News.ro

Imagini cu mai multe maşini care fac manevre periculoase în trafic au apărut în mediul online, iar poliţiştii au stabilit că acestea au fost filmate în judeţul Cluj, unde vehicule din România, Marea Britanie, Germania, Austria şi Republica Moldova au participat la un eveniment organizat de un creator de conţinut din mediul online. Poliţiştii au identificat şi sancţionat şapte şoferi, fiind aplicate opt amenzi, scrie News.ro.

„Având în vedere imaginile video apărute pe o platformă de socializare în luna martie a.c., în care sunt surprinse manevre de derapaj controlat efectuate de mai mulţi conducători auto, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier şi Biroului Rutier Cluj-Napoca au efectuat verificări pentru identificarea conducătorilor auto şi dispunerea măsurilor legale. În urma activităţilor desfăşurate, au fost identificaţi şapte conducători auto care, în perioada 21-23 martie a.c., au săvârşit abateri la regimul rutier în municipiul Cluj-Napoca”, a transmis, vineri seară, IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, la data de 22 martie, în intervalul orar 16.30-16.42, doi conducători auto au adoptat un comportament agresiv în trafic, prin efectuarea intenţionată de manevre de derapaj controlat pe DJ 103U, strada Sfântul Ion, pe sensul de deplasare spre localitatea Ciurila, într-o curbă deosebit de periculoasă, punând astfel în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic şi amplificând sentimentul de nesiguranţă publică.

„Totodată, în urma verificărilor operativ-informative, s-a stabilit faptul că, în perioada 21-23 martie a.c., în judeţul Cluj s-a desfăşurat un eveniment auto la care au participat 15 autoturisme înmatriculate în România, Marea Britanie, Germania, Austria şi Republica Moldova, eveniment organizat de un creator de conţinut din mediul online”, a mai transmis sursa citată.

Poliţiştii au identificat conducătorii auto implicaţi şi au aplicat un număr total de opt sancţiuni contravenţionale, dintre care trei pentru comportament agresiv în trafic, în valoare de 810 lei fiecare, fiind dispusă şi măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 30 de zile.

Alte două sancţiuni contravenţionale s-au aplicat pentru neadaptarea vitezei la condiţiile de drum, în valoare de 1.215 lei fiecare, o sancţiune pentru nerespectarea normelor privind transportul de persoane, o sancţiune pentru lipsa asigurării de răspundere civilă auto valabile, în valoare de 1.000 de lei, cu măsura complementară a reţinerii certificatului şi plăcuţelor de înmatriculare, precum şi o sancţiune pentru lipsa plăcuţei de înmatriculare, în valoare de 1.822,5 lei, fiind dispusă aceeaşi măsură complementară.

Ultimele două sancţiuni au fost aplicate aceluiaşi conducător auto, de către poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Baciu.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
nicusor dan inquam octav ganea
2
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Agulhas Current, illustration
3
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru...
Claudiu Manda
4
Claudiu Manda anunță ce va face PSD: „Dacă Bolojan dorește să rămână premier, nu cu noi...
militari români
5
Un deputat PNL atacă Armata pentru că i-a trimis ordin de mobilizare: „Le-am spus că sunt...
Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
Digi Sport
Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barbat cu laptop
DNSC: Atenţie la mesajele primite din surse necunoscute cu identitatea Interpol, Europol, Poliţia Română, ANAF sau chiar DNSC
politia deseuri 1
Polițiștii din Constanța, controale la operatori de deșeuri: amenzi de 80.000 de lei și o infracțiune constatată
Inspectorii ANPC au descoperit zeci de nereguli în pragul Paștelui FOTO ANPC / Colaj Digi24
ANPC a aplicat amenzi de 3,8 milioane de lei înainte de Paște: carcase de miel și ouă cu impurități, printre nereguli
apele romane (1)
Amenzi de 2,58 milioane de lei în primele două luni ale acestui an. Apele Române au făcut peste 900 de controale la nivel național
AI, data analysis. Business people use AI to analyze financial related data. big data Complex performance measurement With modern innovative technology
Din august 2026, AI Act devine pe deplin aplicabil în UE. Ce trebuie să știe firmele din România și ce amenzi riscă
Recomandările redacţiei
radu burnete
Ce riscă România în plină criză politică. Avertismentul consilierului...
simion georgescu 2
În timp ce PSD amenință că rupe Coaliția, opoziția formată din George...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Planul de trei pagini pentru încheierea războiului din Iran: 20 de...
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind...
Ultimele știri
Două armistiții și redeschiderea Strâmtorii Ormuz: începutul unei noi faze în negocierile cu Iranul
Autoritatea spaniolă pentru concurenţă, primele concluzii în legătură cu pana de curent de acum un an. Ce s-a întâmplat în aprilie 2025
Combinaţia dintre wallet, semnătură şi identitate digitală, prioritatea pentru 2026 a Ministerului Digitalizării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat...
Fanatik.ro
Care este stadionul din București cel mai ”ieftin” în 2026. Chiria aici e sub 20.000 de euro
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Cine se află în spatele companiei străine interesate de fabrica de armament de la Cugir. Unul din afaceriști...
Adevărul
Mesajul viral al unui influencerițe adresat lui Putin a „atins” milioane de ruși. Kremlinul respinge...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ce se știe despre influencerul cu „cap de pasăre” care cucerește internetul: „Medicii nu se așteptau să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adio, Champions League? Echipa-revelație din Europa, bătută cu 1-2 când nu se aștepta nimeni
Pro FM
Cum arată Delia când renunță la hainele largi. Fanii, impresionați de apariția artistei: „Ești o păpușă!”
Film Now
Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă, ar fi fost internată în spital. Ce se știe despre...
Adevarul
Cine e bărbatul care a lăsat pacienții fără oxigen la Spitalul Pantelimon: s-a întors să fure a doua oară în...
Newsweek
Dezamăgire pentru un pensionar care a avut 3.500 lei salariu. Ce pensie infimă primește? Cum se face calculul?
Digi FM
Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat internat cu dureri abdominale groaznice: „Era acolo de 20 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Cum arată Gabriela Spanic în 2026, la 52 de ani. Actrița, despre cel mai greu moment: „Au încercat să mă...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...