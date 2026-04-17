Imagini cu mai multe maşini care fac manevre periculoase în trafic au apărut în mediul online, iar poliţiştii au stabilit că acestea au fost filmate în judeţul Cluj, unde vehicule din România, Marea Britanie, Germania, Austria şi Republica Moldova au participat la un eveniment organizat de un creator de conţinut din mediul online. Poliţiştii au identificat şi sancţionat şapte şoferi, fiind aplicate opt amenzi, scrie News.ro.

„Având în vedere imaginile video apărute pe o platformă de socializare în luna martie a.c., în care sunt surprinse manevre de derapaj controlat efectuate de mai mulţi conducători auto, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier şi Biroului Rutier Cluj-Napoca au efectuat verificări pentru identificarea conducătorilor auto şi dispunerea măsurilor legale. În urma activităţilor desfăşurate, au fost identificaţi şapte conducători auto care, în perioada 21-23 martie a.c., au săvârşit abateri la regimul rutier în municipiul Cluj-Napoca”, a transmis, vineri seară, IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, la data de 22 martie, în intervalul orar 16.30-16.42, doi conducători auto au adoptat un comportament agresiv în trafic, prin efectuarea intenţionată de manevre de derapaj controlat pe DJ 103U, strada Sfântul Ion, pe sensul de deplasare spre localitatea Ciurila, într-o curbă deosebit de periculoasă, punând astfel în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic şi amplificând sentimentul de nesiguranţă publică.

„Totodată, în urma verificărilor operativ-informative, s-a stabilit faptul că, în perioada 21-23 martie a.c., în judeţul Cluj s-a desfăşurat un eveniment auto la care au participat 15 autoturisme înmatriculate în România, Marea Britanie, Germania, Austria şi Republica Moldova, eveniment organizat de un creator de conţinut din mediul online”, a mai transmis sursa citată.

Poliţiştii au identificat conducătorii auto implicaţi şi au aplicat un număr total de opt sancţiuni contravenţionale, dintre care trei pentru comportament agresiv în trafic, în valoare de 810 lei fiecare, fiind dispusă şi măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 30 de zile.

Alte două sancţiuni contravenţionale s-au aplicat pentru neadaptarea vitezei la condiţiile de drum, în valoare de 1.215 lei fiecare, o sancţiune pentru nerespectarea normelor privind transportul de persoane, o sancţiune pentru lipsa asigurării de răspundere civilă auto valabile, în valoare de 1.000 de lei, cu măsura complementară a reţinerii certificatului şi plăcuţelor de înmatriculare, precum şi o sancţiune pentru lipsa plăcuţei de înmatriculare, în valoare de 1.822,5 lei, fiind dispusă aceeaşi măsură complementară.

Ultimele două sancţiuni au fost aplicate aceluiaşi conducător auto, de către poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Baciu.

