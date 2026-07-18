Live TV

Video Droguri ascunse în cutii de la ouă de ciocolată și plăți în criptomonede. Un traficant din Brașov a fost arestat preventiv

Data publicării:
ofiteri diicot
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un bărbat de 35 de ani din Brașov a fost arestat preventiv după ce anchetatorii au descoperit că ar fi vândut droguri de risc și de mare risc prin metoda „dead drop”. Substanțele erau ascunse în cutii din plastic asemănătoare celor din ouăle de ciocolată, iar plata se făcea în criptomonede.

Polițiștii au efectuat percheziții la domiciliul unui bărbat în vârstă de 35 de ani, suspectat că, în perioada iulie 2025 - iulie 2026, ar fi procurat, deținut și comercializat droguri de risc și de mare risc în municipiul Brașov.

În urma descinderilor, oamenii legii au descoperit aproximativ 300 de grame de cannabis, precum și nouă colete pregătite pentru clienți și ascunse în diferite zone ale orașului. Totodată, anchetatorii au ridicat cinci tipuri diferite de droguri.

Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi distribuit cannabis, cocaină și alte droguri de mare risc folosind metoda „dead drop”, prin care vânzătorul și cumpărătorul nu intră în contact direct.

Substanțele interzise erau ascunse în cutii din plastic asemănătoare celor din ouăle de ciocolată și lăsate în diferite locuri din municipiul Brașov. Clienții primeau ulterior locația și ridicau pachetele, iar plata era făcută în criptomonede.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru trafic de droguri de risc și trafic de droguri de mare risc.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
N11 TINERI DISPARUTI-COPERTA_00044
1
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două...
Clădirea Ministerului de Externe al Rusiei
2
MAE de la Moscova îi îndeamnă pe ruși să ţină cont de faptul că „R. Moldova nu mai este o...
Eclipsa totală de Soare 2026. Foto Getty Images
3
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va...
Opening Ceremony - 67th San Sebastian Film Festival, Spain - 20 Sep 2019
4
A fost dezvăluită cauza morții actorului Sam Neill, din Jurassic Park. În aprilie era...
Jude Bellingham 
5
CM 2026. Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin...
Casa Albă a intervenit "în forță", după ce FIFA a deschis o anchetă împotriva Argentinei
Digi Sport
Casa Albă a intervenit "în forță", după ce FIFA a deschis o anchetă împotriva Argentinei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
WhatsApp Image 2026-07-17 at 13.46.46
Ce au confiscat procurorii după perchezițiile la gruparea periculoasă din Brăila: Mașini de sute de mii de euro, bijuterii și săbii
Tribunalul București
Dosarul fraudelor cu pensii: Tribunalul București a respins solicitarea DIICOT. Șase inculpați au fost plasați sub control judiciar
ecusoan al politiei romane
Calvarul unui agent de poliție din Brașov: amenințat de 11 ani de un bărbat pe care l-a oprit în trafic și căruia i-a făcut dosar penal
narco-submarin capturat de marina columbiană
„E ca în «Mad Max», dar pe mare”. Noua „autostradă” a cocainei: strategia în stilul SUA propusă pentru lupta antidrog în Europa
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Pîslaru, despre mesajul ironic al DIICOT: „Râdem, glumim, dar nu când este vorba de viața a peste 400 de oameni”
Recomandările redacţiei
tineri gasiti
Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce...
John Ratcliffe
Șeful CIA: Trupele lui Putin nu rezistă mai mult de 30 de minute pe...
US President Trump to deliver address to nation
Scopul explicit al discursului ținut de Donald Trump: pregătirea...
profimedia-0068252720
50 de ani de când Nadia Comăneci a intrat în istorie: prima notă de...
Ultimele știri
Ilie Bolojan anunță două scheme de sprijin pentru reducerea facturilor la energie, finanțate cu 250 de milioane de euro
Accident mortal pe Autostrada A1, în zona localității Cristian: o fetiță de cinci ani a murit, o femeie și un copil, duși la spital
Sondaj CNBC: Pesimismul economic al americanilor atinge cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani. Trump, tot mai criticat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce face azi Jordan Belfort, adevăratul „Lup de pe Wall Street”. După închisoare, s-a căsătorit și și-a...
Cancan
ULTIMA ORĂ! A murit într-un accident teribil pe Autostrada Soarelui!
Fanatik.ro
Marcel Pușcaș, uimit de ce a văzut în FCSB – FC Argeș 2-0: „De la sublim la aproape ridicol”
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Fiul de doar 7 luni al lui Julian Alvarez, cel mai mare susținător al Argentinei în semifinala cu Anglia...
Adevărul
SURSE Prin noua lege a salarizării, 40% dintre angajații de la stat vor câștiga bani în plus. Ce se întâmplă...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Și-a dat demisia după 25 de ani de muncă pentru a călători alături de tatăl său. Zece zile mai târziu, lumea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FCSB a dat lovitura: ”30.000.000 €”
Pro FM
14 ani de căsnicie, doi copii și o siluetă perfectă. Elena Gheorghe impresionează în costum de baie, în prag...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colega lui Michelle Trachtenberg, detalii despre ultimii ani din viața actriței: „Cred că a ajuns să consume...
Adevarul
Fosta șefă Poliției Maramureș, implicată într-un accident, după ce a pătruns pe contrasens. Chestorul în...
Newsweek
Cupoanele de pensie au 5 culori diferite. Ce semnifică fiecare? Care îți „garantează” o pensie mai mare?
Digi FM
Răsturnare de situație pentru judecătoarea celebră pentru propoziția ”m-a sunat Lia”. Ce va face la 5 luni...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dick Van Dyke are 100 de ani și spune că acesta este secretul longevității sale. Studiile îi dau dreptate
Digi Animal World
Unii câini pot deveni „dependenți” de jucăriile lor. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
A murit Brenda Fricker, „doamna cu porumbei” din „Singur acasă 2”. Mesajul sfâșietor al agentului ei: „Nu va...
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...