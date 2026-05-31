Comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu a făcut radiografia incidentului cu dronă rusească de la Galați, în exclusivitate pentru Digi24, explicând de ce aparatul fără pilot nu a putut fi angajat de aeronavele de luptă. În același timp, acesta a afirmat că exista o altă variantă care trebuia luată în calcul.

„Armata a transmis faptul că nu a putut să doboare drona din aer. Fereastra de timp - pentru că este un un ciclu ca să angajeze o țintă: trebuie să o vezi pentru că ai locator, trebuie să o iei în urmărire, pentru că altfel nu poți să găsești o soluție de tragere, trebuie bineînțeles identificare și clasificare, este dronă și prezintă un pericol, și în final s-o angajezi. Asta înseamnă că ai avioane în aer și le vectorizezi, le dirijezi astfel încât să deschidă focul asupra dronei”, a explicat Sandu Valentin Mateiu

Comandorul în rezervă a afirmat cum anume a fost diferită situația din Estonia, unde un pilot român de F-16 a doborât o dronă într-o misiune de poliție aeriană, de cea din România.

„În Estonia au fost 20 de minute. Au văzut-o letonii, au preluat-o estonii pe radiolocator, au ridicat avioanele noastre și au doborât-o într-un loc sigur, deasupra unui lac, deși resturile au ajuns până lângă un sat.

La noi timpul a fost foarte redus. 4 minute a fost și pur și simplu n-a existat timp să se vectorizeze avionul până în zona respectivă astfel încât să deschidă focul în condiții de siguranță”.

În același timp, Sandu Valentin Mateiu a explicat că sunt două componente în ceea ce privește apărarea antiaeriană.

„Apare un «dar». Și acest « dar» îl știu toți colegii de la aviație și apărare antieriană. Apărarea antiaeriană e formată din două componente: din aer, cu avioane, și de la sol.

Este dificil, pentru că de la sol trebuie să faci deconflictizarea, să nu tragi cu Gepardul (n.r. sistem antiaerian de origine germană) sau mitraliere de 14,5 de pe vedetă sau 12,7 în propriile avioane sau să ucizi oameni nevinovați care sunt în zonă.

Dar dacă privim pe o hartă se vede că de la Reni și până la Galați, că o iei pe deasupra Brateșului, că o iei pe la Cotul Pisicii, nu sunt localități. Și atunci trebuia, dacă nu, acum, exact cei care sunt responsabili să studieze varianta apărării antiaeriene de la sol.

Este mult mai greu, îți trebuie în rețea - pentru că în momentul în care deschizi focul cu acest Gepard, care este performant, a fost gândit pentru apararea antiaeriană, dar poate angaja dronele, cel puțin asta fac ucrainienii., trebuie să nu mai avioane în zonă și să fii atent să nu ucizi oamenii cu proiectilul de 35mm cu care tu ai deschis focul. Dar trebuie studiată această variantă”, a subliniat comandorul în rezervă la Digi24.

