Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a declarat, la Digi24, că există o „vulnerabilitate, din punct de vedere al modului în care este organizat «scutul danubian»”, după prăbușirea unei drone rusești în zona Municipiului Galați. El consideră că trebuie să fie acoperite zone cu o concentrare pe Chilia Veche, pe Ismail și pe Reni, atât din punct de vedere al mijloacelor radar dar și alte sisteme de detectare, destinate atât depistării direcției de acțiuni a acestor drone, cât și combaterii lor electronice. El susține că cel mai probabil drona a fost în derivă, și nu țintită către România.

„Constat o vulnerabilitate, din punct de vedere al modului în care este organizat «scutul danubian». Ultimele comunicate ale Ministerului Apărării m-au bucurat, adică cel de astăzi și cel de la o dată anterioară, penultimul. S-a menționat și faptul că sisteme de apărare antiaeriană cu baza la sol au fost pregătite pentru tragere.

Concluziile, din punct de vedere operațional, ar însemna că trebuie să fie acoperite zone, nu extinse, ci cu o concentrare pe Chilia Veche, pe Ismail și pe Reni, atât din punct de vedere al mijloacelor radar, incluzând și radarele mobile care sunt în dotarea Armatei Române, alte sisteme de detectare, unele dintre ele intrate în dotarea Armatei României, produse de către o companie românească, destinate atât depistării direcției de acțiuni a acestor drone, cât și combaterii lor electronice și a mijloacelor de foc.

Analiza ar spune că e vorba de o dronă în derivă, din moment ce ea cade nu la o distanță foarte mare de Reni, de 20km sau peste. Asta înseamnă că ea fie a suferit un atac electronic din partea mijloacelor de apărare electronice ale ucrainienilor, fie a fost lovită fără a fi nimicită. În felul acesta, și-a pierdut traiectoria inițială și a intrat într-un zbor dezordonat în spațiul aerian al României. Nu cred că vorbim de o dronă care, prin planificarea zborului, a fost adusă în spațiul aerian al României.

Dronele în derivă acționează pe direcția localităților care sunt vizate de către atacurile rusești.

Sigur că noi putem să acuzăm și Federația Rusă pentru aceste atacuri. Nu putem acuza Ucraina că își apără propriile porturi dunărene.

Ca atare, probabil o lecție învățată pentru Ministerul Apărării este de o dislocare mai largă și mai amplificată ca număr a mijloacelor de detectare, mai ales a celor mobile, dar și a altor mijloace de combatere, astfel încât zonele să fie protejate. Și instalațiile Gepard au sisteme de radar pentru obiecte la înălțime foarte mică. E nevoie de o asemenea dislocare mult mai mare”, afirmă generalul în rezervă Virgil Bălăceanu.

