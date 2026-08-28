2026 este de departe anul în care războiul dintre Rusia și Ucraina a provocat cele mai mari probleme în România. În aceste opt luni, 25 de drone au intrat în spațiul aerian al țării, mai mult de jumătate din numărul total. De la începutul războiului, s-a dublat inclusiv numărul dronelor prăbușite în țara noastră. Armata a făcut un bilanț în timp real pe site-ul MApN, care însă se modifică zilnic.

Situația detaliată a incidentelor cu drone și mine maritime este prezentată pe site-ul Ministerului Apărării Naționale și este modificată în fiecare zi.

De la începutul războiului, 130 de atacuri au avut loc în apropierea frontierei României. Doar anul acesta, în primele opt luni, s-au înregistrat 64 de atacuri, mai mult decât dublu față de anul trecut, când au fost 28 de atacuri. Automat, a crescut și numărul misiunilor de poliție aeriană. Până acum, au fost ridicate 84 de avioane de luptă de la începutul războiului, 49 numai în 2026. Este vorba despre avioane ale Forțelor Aeriene Române, dar și aeronave ale forțelor aliate care au fost trimise în România pentru astfel de misiuni.

În ceea ce privește numărul drone doborâte pe teritoriul național, 2026 este primul an în care România a dat jos astfel de aparate, patru în total. În același timp, sunt foarte multe incidente în care românii au găsit bucăți sau drone prăbușite pe teritoriul României. 69 de fragmente au fost găsite în total, iar anul acesta 33.

O altă problemă semnalată de Ministerul Apărării Naționale sunt minele marine. În cei cinci ani de război, au fost distruse nouă mine marine de către Forțele Navale Române. În 2026, două astfel de aparate au fost neutralizate.

Editor : Ș.R.