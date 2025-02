Drumarii protestează la Ministerul de Finanțe: „Suntem în pragul unui dezastru rutier şi social”. Când vor discuta cu guvernanții

Angajaţii din cadrul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, membri ai Sindicatului Naţional „Elie Radu", protestează joi în faţa Ministerului Finanţelor. Aceştia susţin că „suntem în pragul unui dezastru rutier şi social", că se desfiinţează Agenţiile de Control şi Încasare (ACI), fără a pune nimic în loc, vehiculele supradimensionate „circulă fără control, distrugând drumurile", drepturile salariaţilor sunt încălcate, iar negocierile colective sunt blocate. Potrivit Blocului Naţional Sindical (BNS), o delegaţie a protestatarilor a fost invitată la discuţii la Guvernul României pentru ora 13:00.

Aceștia transmit, printr-o postare pe pagina de Facebook a Blocului Naţional Sindical, că nu vor permite concedieri colective şi nu vor accepta „haosul legislativ care loveşte în angajaţi şi infrastructură" şi, dacă nu se iau măsuri rapide, vor bloca activitatea şi vor protesta în toată ţara.

Într-un comunicat transmis în urmă cu două zile, sindicaliştii din CNAIR anunţaseră că protestează pe motiv că desfiinţarea Agenţiilor de Control şi Încasare (ACI), lipsa unui control al vehiculelor care nu respectă masele şi dimensiunile maxime admise, distrugerea negocierilor colective şi încălcarea drepturilor salariaţilor sunt atacuri directe la siguranţa infrastructurii rutiere şi la angajaţii care o întreţin.

„Guvernanţi, opriţi distrugerea drumurilor şi atacul asupra angajaţilor CNAIR! Suntem în pragul unui dezastru rutier şi social! Desfiinţarea Agenţiilor de Control şi Încasare (ACI), lipsa unui control al vehiculelor care nu respectă masele şi dimensiunile maxime admise, distrugerea negocierilor colective şi încălcarea drepturilor salariaţilor sunt atacuri directe la siguranţa infrastructurii rutiere şi la angajaţii care o întreţin! CNAIR este sabotată din interior, iar noi nu vom sta cu mâinile în sân! Pe 20 februarie, angajaţii CNAIR SA ies în stradă! Dacă guvernanţii nu iau măsuri rapide, vom bloca activitatea şi vom protesta în toată ţara! Nu vom permite ca drumurile României să fie distruse, iar angajaţii care le întreţin să fie transformaţi în sclavi! Legea nr. 296/2023, OUG 156/2024 şi lipsa modificării legislaţiei specifice după intrarea în Schengen sunt doar parte din problemă!", se arăta în comunicat.

Lipsa adaptării legislaţiei specifice după intrarea în Schengen

Sindicaliştii reclamă c şi disponibilizările de personal, care urmează să aibă loc după desfiinţarea Agenţiilor de Control şi Încasări (ACI).

„Deşi am intrat în Schengen şi ar fi trebuit ca guvernanţii noştri să fi adaptat deja legislaţia la noile realităţi, nu se întâmplă nimic! Mai bine spus, nu se întâmplă nimic în sens pozitiv: în loc să ne reorganizăm şi să ne adaptăm controlul vehiculelor care nu respectă masele şi dimensiunile maxim admise, CNAIR SA a înţeles să desfiinţeze Agenţiile de Control şi Încasări (ACI) unde se făcea acest control, iar salariaţi urmează a fi disponibilizaţi. Ca întotdeauna, vecinii noştri se descurcă mult mai bine: de ex, compania similară maghiară ştie să facă control, să încaseze taxe, amenzi (Kozut Nonprofit Zrt). Noi, la o lună şi jumătate de la intrarea în Schenghen, încă nu ştim ce vrem să facem, dar să mai şi acţionăm: Ministerul Transporturilor tace - degeaba am încercat să ne întâlnim cu reprezentanţii lor, nu şi-au făcut timp şi pentru noi, la CNAIR SA încercam de 2 ani degeaba - nicio problemă importantă nu se supune dialogului social. ISCTR pare că e singura instituţie, subdimensionată, nedotată, nici tehnic şi nici la nivel de angajaţi, care din când în când mai face un control. Însă, cu aşa controale, vai şi amar de drumurile noastre!", mai transmitea sindicatul.

Potrivit sursei citate, CNAIR, în calitate de administrator de infrastructură rutieră, are obligaţia legală de a menţine integritatea drumurilor şi siguranţa participanţilor la trafic. Asigurarea conformităţii vehiculelor cu standardele de masă şi gabarit contribuie la creşterea siguranţei rutiere (vehiculele care depăşesc limitele pot crea situaţii periculoase), protecţia infrastructurii, reducând costurile de întreţinere şi reparaţie a drumurilor.

„Totuşi, aceasta nu vrea să mai presteze o astfel de activitate, ci preferă să desfiinţeze ACI-urile, cu consecinţa concedierii colective a salariaţilor săi şi a diminuării veniturilor sale şi la bugetul de stat! De ce nu vrem să mai controlăm vehiculele şi să mai încasăm venituri? Este o întrebare la care fiecare poate să dea un răspuns! Poate fi vorba de încercarea de distrugere a acestei companii? De distrugere a infrastructurii rutiere? De protejarea transportatorilor? Sau de pierderea forţei de muncă calificată? Degeaba semnăm contracte pentru noi sectoare minuscule, fie de autostrăzi, fie de drumuri naţionale, dacă distrugem masiv ceea ce avem! Niciodată nu vom reuşi să ţinem pasul cu reparaţiile la structura existentă, mai ales dacă aceasta se degradează într-un ritm mult mai rapid din cauza nerespectării condiţiilor privind masele şi dimensiunile maxim admise!", se arăta în comunicat.

„Statul intervine abuziv”

Totodată, pe lângă problemele de ordin organizatoric cu care se confrunta această companie, sindicaliştii susţin că statul loveşte şi prin emiterea de ordonanţe cu impact asupra negocierii colective şi a contractelor colective de muncă deja încheiate. Astfel, după ce iniţial s-a adoptat Legea nr. 296/2023 prin care au fost impuse norme de personal în mod aleatoriu, fără să se ţină cont de nivelul companiei, structura sa teritorială, care au dus la anomalii în cadrul său, a fost adoptată şi OUG 156/2024 care introduce derogări permanente de la Legea 367/2022, blocând negocierile libere la contractele colective de muncă.

„Astfel, statul intervine abuziv în relaţiile de muncă, distrugând autonomia negocierilor! În acest context, salariile nu se mai pot adapta la inflaţie, afectând nivelul de trai, angajaţii pleacă în privat, iar calitatea serviciilor publice scade. În cadrul CNAIR SA există oricum un deficit acut de salariaţi calificaţi, ingineri, tehnicieni, mecanici de utilaje, şoferi etc. Aceştia preferă munca în domeniul privat unde salariile sunt mai mari. S-a ajuns în situaţia în care salariaţii existenţi au concedii de odihnă de luat pe doi-trei ani şi nu pot să plece în concedii. Acumularea excesivă de ore suplimentare se face în perioada de iarnă", atrăgeau atenţia reprezentanţii Sindicatului „Ellie Radu''.

Potrivit acestora, acest deficit de personal se regăseşte în special la nivelul districtelor. De exemplu, în cadrul Districtului Feleac (din cadrul DRDP Cluj) sunt doar doi muncitori, ceea ce face imposibilă asigurarea permanenţei şi intervenţiilor la accidente.

„Salariaţii sunt chemaţi la muncă suplimentară, deşi acordarea de timp liber trebuie să se facă în termen de 60 de zile, acest lucru nu este posibil, nu sunt plătite aceste ore suplimentare, de multe ori fiind nevoiţi să promovăm acţiuni în instanţă. Muncitorii sunt expuşi accidentelor din cauza lipsei de personal şi de echipamente adecvate pentru semnalizare şi protecţie în zona drumului. Astfel, au fost situaţii în care salariaţii au fost spulberaţi de pe partea carosabilă în timp ce executau activităţile de serviciu, din cauza lipsei şi dotărilor cu echipamente şi utilaje de protecţie a acestora (CIC Saliste 4 muncitori, DRDP Craiova - deces, DRDP Bucureşti - deces etc ). Acestea sunt doar o parte din probleme. (...) Pe 20 februarie, ieşim în stradă! Nu ne mai lăsăm umiliţi! Dacă guvernanţii nu iau măsuri, vom protesta în faţa CNAIR SA şi a Ministerului Transporturilor şi Ministerului Finanţelor! Guvernanţilor, opriţi distrugerea CNAIR şi a drumurilor României sau pregătiţi-vă de proteste masive!", atenţiona sindicatul.

Editor : C.S.