Duminica Sfintei Cruci 2026: Sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox. Cele mai importante tradiții și obiceiuri din 15 martie

Pe 15 martie 2026, creștinii ortodocși marchează Duminica Sfintei Cruci, una dintre cele mai importante zile din perioada Postului Mare. Sărbătoarea este dedicată cinstirii crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos, simbol fundamental al credinței creștine, asociat cu jertfa, mântuirea și iubirea divină pentru oameni. Preotul Marius Oblu a explicat, pentru Digi24.ro, semnificația spirituală a acestei zile în tradiția românească, precum și obiceiurile pe care credincioșii le respectă în această perioadă.

În tradiția populară românească, praznicul este legat de o serie de ritualuri și obiceiuri transmise din generație în generație, despre care se spune că aduc protecție, sănătate și belșug în gospodării.

Duminica Sfintei Cruci 2026: Semnificația religioasă a praznicului din 15 martie

„Duminica Sfintei Cruci ocupă un loc aparte în calendarul bisericesc, fiind dedicată cinstirii crucii lui Hristos, simbol central al creștinismului. Această zi îi îndeamnă pe credincioși la reflecție privind jertfa Mântuitorului și semnificația spirituală profundă a crucii, considerată semnul mântuirii și al iubirii divine pentru întreaga omenire.

Sărbătoarea este celebrată în a treia duminică din Postul Mare și marchează momentul de mijloc al acestei perioade de pregătire duhovnicească. Pentru mulți credincioși, ziua reprezintă un prilej de reculegere, rugăciune și întărire a vieții spirituale, dar și o etapă importantă în drumul către Săptămâna Patimilor, când sunt rememorate suferințele și jertfa lui Iisus Hristos.”, a explicat sursa Digi24.ro

Simbolistica crucii în tradiția ortodoxă

„În tradiția ortodoxă, crucea are o semnificație mult mai profundă decât cea a unui simplu simbol religios. Ea amintește de jertfa lui Iisus Hristos și transmite, totodată, un mesaj de speranță, protecție spirituală și biruință asupra păcatului. Prin acest semn, credincioșii își reamintesc legătura permanentă dintre om și Dumnezeu, precum și importanța iertării și a iubirii divine în viața de zi cu zi.

Crucea este prezentă atât în lăcașele de cult, cât și în gospodăriile credincioșilor sau pe obiectele personale, fiind purtată la gât ori așezată în locuri vizibile din casă, ca semn de protecție spirituală și reper moral. Pentru mulți oameni, ea devine un sprijin în momentele dificile, oferind puterea de a depăși încercările și de a rămâne ancorați în valorile și principiile credinței.

Pe lângă semnificația spirituală, crucea are și un rol formativ în viața comunității, amintind de importanța disciplinei morale, a compasiunii și a responsabilității față de ceilalți. În acest fel, simbolul devine un reper pentru comportamentul de zi cu zi și un element central în cultivarea unei vieți duhovnicești echilibrate.”, a mai adăugat Părintele

Tradiții și obiceiuri în Duminica Sfintei Cruci

„În această duminică, în bisericile ortodoxe au loc rânduieli speciale dedicate cinstirii Sfintei Cruci, menite să sublinieze importanța sa spirituală. Crucea este așezată în mijlocul lăcașului sau purtată de preoți în procesiuni solemne, iar credincioșii sunt invitați să participe la venerarea acestui simbol sacru.

În cadrul slujbelor, oamenii se închină cu evlavie și își fac semnul Sfintei Cruci, gest care exprimă atât respectul față de credință, cât și încrederea în protecția și binecuvântarea divină. Prin aceste ritualuri, comunitatea își reafirmă atașamentul față de valorile spirituale și față de tradiția ortodoxă transmisă din generație în generație.”, a mai preciat sursa Digi24.ro

Practici populare și superstiții

Pe lângă slujbele religioase, sărbătoarea este însoțită și de o serie de tradiții populare care reflectă credința și spiritualitatea comunităților. În anumite zone ale țării, se spune că purtarea crucii la gât atunci când credincioșii merg la biserică aduce protecție împotriva bolilor și a necazurilor pe tot parcursul anului.

În gospodării, există obiceiul de a așeza cruci sau ramuri sfințite în locuri importante din casă, un ritual păstrat de generații, despre care se crede că aduce belșug, sănătate și armonie în familie.

Totodată, ziua este privită ca un moment de liniște și reculegere spirituală, astfel că mulți evită activitățile solicitante sau munca grea, acordând mai mult timp rugăciunii și reflecției.

Legătura cu Săptămâna Patimilor și pregătirea pentru Paște

„Duminica Sfintei Cruci reprezintă și un reper spiritual în apropierea Săptămânii Patimilor, marcând un moment de introspecție și pocăință. În această perioadă, credincioșii sunt îndemnați să respecte rânduiala Postului Mare, fie printr-o formă mai aspră de abstinență alimentară, fie prin una mai moderată, alături de participarea la slujbe și implicarea în fapte bune. Astfel, această zi nu înseamnă doar cinstirea crucii, ci și o etapă importantă de pregătire sufletească pentru Paște, consolidând legătura dintre credință, tradiție și viața de zi cu zi.”, conchide preotul Marius Oblu

Editor : M.C.