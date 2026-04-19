Duminica Tomii 2026: Ce tradiții se respectă în ultima zi a Săptămânii Luminate. Sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox

Marcată în calendarul bisericesc cu cruce roșie și celebrată în prima duminică după Paște, pe 19 aprilie 2026, Duminica Tomii are o semnificație aparte în tradiția creștină răsăriteană. Evenimentul amintește episodul biblic în care Mântuitorul Iisus Hristos li Se arată ucenicilor, iar Apostolul Toma, absent la prima întâlnire, își învinge îndoiala și ajunge să mărturisească credința în Înviere.

În plan religios, această zi are o semnificație aparte, fiind singura duminică din anul bisericesc dedicată în mod direct Sfântului Apostol Toma.

Duminica Tomii din Săptămâna Luminată 2026

Duminica Tomii, celebrată în cadrul Săptămânii Luminate, este prăznuită de biserica ortodoxă în a doua duminică după Paște, perioadă în care bucuria Învierii este trăită la intensitate deplină. Ziua este dedicată Sfântului Apostol Toma și are o profundă încărcătură teologică, fiind strâns legată de mărturisirea credinței în Învierea lui Iisus Hristos.

Povestea biblică a Sfântului Apostol Toma și întâlnirea cu Iisus Hristos

Potrivit relatărilor din Evanghelia după Ioan, după Înviere, Iisus Hristos li S-a arătat ucenicilor „prin ușile încuiate”, confirmând realitatea Învierii și întărindu-le credința. Apostolul Toma nu a fost prezent la această primă arătare, iar atunci când ceilalți ucenici i-au spus că Domnul este viu, a refuzat să creadă în absența unei dovezi directe, exprimând îndoiala care avea să-l definească în tradiția creștină.

În acest context, Toma devine simbolul celui care caută certitudinea înainte de a accepta adevărul credinței. La cea de-a doua arătare, tot prin ușile încuiate, Mântuitorul îi oferă posibilitatea de a se convinge personal de realitatea Învierii, îndemnându-l să atingă semnele răstignirii.

Momentul transformării credinței

În urma acestei întâlniri, Apostolul Toma își depășește îndoiala și rostește una dintre cele mai puternice mărturisiri din Noul Testament: „Domnul meu și Dumnezeul meu”. Afirmația confirmă nu doar realitatea Învierii, ci și recunoașterea deplină a naturii divine a lui Hristos, devenind un reper esențial în teologia creștină.

Răspunsul Mântuitorului completează această revelație prin cuvintele: „Fericiți cei care n-au văzut și au crezut”, subliniind valoarea credinței care nu se sprijină exclusiv pe dovadă materială, ci pe încredere și deschidere spirituală.

Totodată, biserica ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Apostol Toma și la 6 octombrie. În contextul pascal, însă, Duminica Tomii capătă o semnificație distinctă, fiind integrată în dinamica spirituală a Săptămânii Luminate.

Tradiții și obiceiuri populare în Duminica Tomii 2026

Duminica Tomii marchează, în tradiția religioasă și populară, o prelungire simbolică a sărbătorilor pascale, fiind însoțită de numeroase credințe și obiceiuri păstrate mai ales în mediul rural.

Pomenirea celor trecuți în neființă

„În numeroase regiuni ale țării, sărbătoarea are și o dimensiune comemorativă, fiind dedicată celor trecuți în neființă. Credincioșii participă la slujbe și împart colaci, ouă roșii, cozonac și vin, în memoria persoanelor dragi. Din punct de vedere al tradițiilor populare, Duminica Tomii este percepută ca o zi de tranziție între atmosfera pascală și reluarea ritmului obișnuit al vieții. Pe alocuri, se păstrează obiceiul de a evita activitățile solicitante, ziua fiind considerată încă „luminoasă”, în care echilibrul și calmul trebuie respectate.

Tot în credința populară se spune că această zi nu este potrivită pentru conflicte sau certuri, existând convingerea că tensiunile pornite acum s-ar putea prelungi de-a lungul întregii săptămâni. Dincolo de semnificațiile religioase și tradiționale, ziua are și un rol social important. Revederile, vizitele între rude și mesele în familie contribuie la întărirea relațiilor, conturând un echilibru între credință și viața de zi cu zi.

În mediul rural, momentul este asociat cu reluarea lucrărilor agricole de primăvară. Potrivit credinței populare, „se deschide pământul”, semn că oamenii pot începe semănatul și lucrările în gospodărie.”, a explicat, pentru Digi24.ro, preotul Marius Oblu

După Duminica Tomii, în anumite regiuni ale țării este marcat și Paștele Blajinilor, o tradiție populară în cadrul căreia credincioșii merg la cimitir pentru a-i pomeni pe cei adormiți și pentru a oferi daruri în memoria lor.

