Duminica Tomii 2026: Ce tradiții se respectă în ultima zi a Săptămânii Luminate. Sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox

Duminica Tomii 2026. Sursă foto Getty Images
Din articol
Duminica Tomii din Săptămâna Luminată 2026 Tradiții și obiceiuri populare în Duminica Tomii 2026

Marcată în calendarul bisericesc cu cruce roșie și celebrată în prima duminică după Paște, pe 19 aprilie 2026, Duminica Tomii are o semnificație aparte în tradiția creștină răsăriteană. Evenimentul amintește episodul biblic în care Mântuitorul Iisus Hristos li Se arată ucenicilor, iar Apostolul Toma, absent la prima întâlnire, își învinge îndoiala și ajunge să mărturisească credința în Înviere.

În plan religios, această zi are o semnificație aparte, fiind singura duminică din anul bisericesc dedicată în mod direct Sfântului Apostol Toma.

Duminica Tomii din Săptămâna Luminată 2026

Duminica Tomii, celebrată în cadrul Săptămânii Luminate, este prăznuită de biserica ortodoxă în a doua duminică după Paște, perioadă în care bucuria Învierii este trăită la intensitate deplină. Ziua este dedicată Sfântului Apostol Toma și are o profundă încărcătură teologică, fiind strâns legată de mărturisirea credinței în Învierea lui Iisus Hristos.

Povestea biblică a Sfântului Apostol Toma și întâlnirea cu Iisus Hristos

Potrivit relatărilor din Evanghelia după Ioan, după Înviere, Iisus Hristos li S-a arătat ucenicilor „prin ușile încuiate”, confirmând realitatea Învierii și întărindu-le credința. Apostolul Toma nu a fost prezent la această primă arătare, iar atunci când ceilalți ucenici i-au spus că Domnul este viu, a refuzat să creadă în absența unei dovezi directe, exprimând îndoiala care avea să-l definească în tradiția creștină.

În acest context, Toma devine simbolul celui care caută certitudinea înainte de a accepta adevărul credinței. La cea de-a doua arătare, tot prin ușile încuiate, Mântuitorul îi oferă posibilitatea de a se convinge personal de realitatea Învierii, îndemnându-l să atingă semnele răstignirii.

Momentul transformării credinței

În urma acestei întâlniri, Apostolul Toma își depășește îndoiala și rostește una dintre cele mai puternice mărturisiri din Noul Testament: „Domnul meu și Dumnezeul meu”. Afirmația confirmă nu doar realitatea Învierii, ci și recunoașterea deplină a naturii divine a lui Hristos, devenind un reper esențial în teologia creștină.

Răspunsul Mântuitorului completează această revelație prin cuvintele: „Fericiți cei care n-au văzut și au crezut”, subliniind valoarea credinței care nu se sprijină exclusiv pe dovadă materială, ci pe încredere și deschidere spirituală.

Totodată, biserica ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Apostol Toma și la 6 octombrie. În contextul pascal, însă, Duminica Tomii capătă o semnificație distinctă, fiind integrată în dinamica spirituală a Săptămânii Luminate.

Tradiții și obiceiuri populare în Duminica Tomii 2026

Duminica Tomii marchează, în tradiția religioasă și populară, o prelungire simbolică a sărbătorilor pascale, fiind însoțită de numeroase credințe și obiceiuri păstrate mai ales în mediul rural.

Pomenirea celor trecuți în neființă

„În numeroase regiuni ale țării, sărbătoarea are și o dimensiune comemorativă, fiind dedicată celor trecuți în neființă. Credincioșii participă la slujbe și împart colaci, ouă roșii, cozonac și vin, în memoria persoanelor dragi. Din punct de vedere al tradițiilor populare, Duminica Tomii este percepută ca o zi de tranziție între atmosfera pascală și reluarea ritmului obișnuit al vieții. Pe alocuri, se păstrează obiceiul de a evita activitățile solicitante, ziua fiind considerată încă „luminoasă", în care echilibrul și calmul trebuie respectate.

Tot în credința populară se spune că această zi nu este potrivită pentru conflicte sau certuri, existând convingerea că tensiunile pornite acum s-ar putea prelungi de-a lungul întregii săptămâni. Dincolo de semnificațiile religioase și tradiționale, ziua are și un rol social important. Revederile, vizitele între rude și mesele în familie contribuie la întărirea relațiilor, conturând un echilibru între credință și viața de zi cu zi.

În mediul rural, momentul este asociat cu reluarea lucrărilor agricole de primăvară. Potrivit credinței populare, „se deschide pământul”, semn că oamenii pot începe semănatul și lucrările în gospodărie.”, a explicat, pentru Digi24.ro, preotul Marius Oblu

După Duminica Tomii, în anumite regiuni ale țării este marcat și Paștele Blajinilor, o tradiție populară în cadrul căreia credincioșii merg la cimitir pentru a-i pomeni pe cei adormiți și pentru a oferi daruri în memoria lor.

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
3
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz
Eclipsă totală de soare 2026. Foto Getty Images
4
Eclipsa totală de Soare din 2026, vizibilă și din România. Când are loc fenomenul...
grindeanu bolojan
5
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Ai ajuns premier cu voturile PSD”
Show la TV în Italia! Cristi Chivu l-a văzut în studio și i-a zis direct: ”Poți s-o spui în română?”. Au urmat hohote de râs
Digi Sport
Show la TV în Italia! Cristi Chivu l-a văzut în studio și i-a zis direct: ”Poți s-o spui în română?”. Au urmat hohote de râs
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Izvorul Tămăduirii. Inquam Foto Cosmin Enache
Izvorul Tămăduirii 2026: Sărbătoare cu cruce roșie în calendar. Ce nu ai voie să faci în Vinerea Luminată
Agheasma mica. Inquam photos/ Alberto Grosescu
Cum se consumă corect agheasma mică în Vinerea Luminată, de Izvorul Tămăduirii. Explicațiile preoților
Rugăciune Izvorul Tămăduirii. Foto Getty Images
Ce rugăciune se spune de Izvorul Tămăduirii. Semnificația zilei, explicată de preot
Tradiții și obiceiuri de Izvorul Tămăduirii 2026. Sursă foto Getty Images
Izvorul Tămăduirii 2026: Ziua când se sfințesc apele. Ce trebuie să faci cu Agheasma Mică, potrivit preotului
Înălțarea Domnului 2026. Foto Getty Images
Când este Înălțarea Domnului 2026: Ziua în care se suprapun trei sărbători majore în România
Recomandările redacţiei
Trump Pope
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA...
oana gheorghiu in sedinta de guvern
Oana Gheorghiu, în scandalul listării companiilor de stat: „PSD a...
militari americani
Război în Orientul Mijlociu, ziua 51. Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz...
Fostul președinte american Bill Clinton. Foto- Profimedia Images
„Depinde ce înseamnă cuvântul «este»”. Cele mai bune 10 scuze...
Ultimele știri
Val de morți și dispariții misterioase ale unor experți în cercetare nucleară și spațială. Casa Albă ar putea deschide o anchetă
„Este incredibil, pare science fiction”: Cum ajută imunoterapia la eliminarea cancerului
În Franța și în Europa, amenințarea teroristă iraniană se extinde
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se schimbă totul pentru ele pe 18 aprilie 2026. Top trei zodii care scapă, în sfârșit, de griji și își...
Cancan
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
Fanatik.ro
Ce a pățit omul care anunță cele mai tari transferuri din lume chiar într-o perioadă de mercato. ”Problemele”...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Tragedie uriașă în lumea sportului! Accidentul teribil i-a curmat viața, iar alte 6 persoane sunt la spital
Adevărul
Piesa „Mamacita” a împărțit România în două. Sunt copiii lui Alex Velea victimele marketingului sau micii...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Durerea apărută după câteva înghițituri de alcool i-a schimbat complet viața: „Într-o clipă eram bine, în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Iranienii continuă: după executarea unui sportiv, au condamnat pentru prima dată la moarte o femeie! De ce e...
Pro FM
O prietenie rară la Hollywood. Taylor Swift, eseu dedicat „empaticei” Dakota Johnson, în „Time”: „Pot garanta...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
Un fost consilier al lui Trump spune că președintele SUA prezintă semne de declin cognitiv accelerat: „Este...
Newsweek
Ministrul muncii va fi schimbat Ce se întâmplă cu creșterea pensiilor cu 300 lei pe care a anunțat-o?
Digi FM
O tânără de 23 de ani spune că inteligența artificială i-a salvat viața, după ce medicii au diagnosticat-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Gabriela Spanic, adevărul despre cum se menține în formă la 52 de ani: „Îmi place să fac sport!” Actrița a...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...