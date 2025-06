Duminica Tuturor Sfinților 2025: Ce tradiții respectă credincioșii înainte de începerea Postului Sfinților Petru și Pavel

Duminica Tuturor Sfinților, sărbătorită în biserica ortodoxă în prima duminică după Rusalii, este dedicată cinstirii sfinților și martirilor care, prin viața și statornicia în mărturisire, au rămas fideli lui Dumnezeu până la sfârșitul vieții lor pământești.

Prima duminică după sărbătoarea Rusaliilor este o zi de cinstire colectivă a celor care, de-a lungul veacurilor, au dus o viață sfântă, dar ale căror nume s-au pierdut în timp, au fost uitați sau nu au fost consemnați în mod oficial în calendarul bisericesc.

Duminica Tuturor Sfinților în 2025

Prima duminică după sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh (Rusaliile) este cunoscută în calendarul bisericii ortodoxe sub denumirea de Duminica Tuturor Sfinților. Această zi are o semnificație profundă, fiind dedicată în mod solemn tuturor sfinților, atât celor cunoscuți și prăznuiți individual în cursul anului bisericesc, cât și celor ale căror nume s-au pierdut în istorie sau nu au fost niciodată consemnate oficial.

Sărbătoarea își are originea în Biserica din Antiohia (Turcia), unde a fost menționată încă din secolul al IV-lea. Ulterior, a fost preluată și în tradiția Bisericii Apusene, fiind sărbătorită inițial pe data de 13 mai. În anul 835, sărbătoarea a fost stabilită pe 1 noiembrie, dată la care este celebrată și astăzi în Biserica Romano-Catolică sub numele de Sărbătoarea Tuturor Sfinților (All Saints’ Day).

Potrivit învățăturii Sfântului Ioan Gură de Aur, această duminică are o legătură directă cu momentul Pogorârii Sfântului Duh, când se împlinește planul mântuirii adus de Hristos. Prin lucrarea Duhului Sfânt, credincioșii primesc harul înfierii spirituale, devenind fii ai lui Dumnezeu Tatăl, asemenea Fiului Său, Iisus Hristos.

Duminica Tuturor Sfinților este o celebrare a întregii „cetăți sfinte”, de la strămoșii biblici și profeți, până la mucenici, ierarhi, cuvioși, mărturisitori, pustnici și sfintele femei. Sunt cinstiți nu numai sfinții canonizați, ci și cei care, în taină, prin vieți neprihănite și devotament față de Dumnezeu, au atins sfințenia fără a fi recunoscuți oficial.

Este o zi de recunoștință față de lucrarea Duhului Sfânt în lume și o chemare adresată tuturor credincioșilor la sfințenie și viață duhovnicească autentică.

Sâmbăta: Zi dedicată celor adormiți

În tradiția bisericilor ortodoxe și greco-catolice, ziua rânduită în mod obișnuit pentru pomenirea generală a celor adormiți este sâmbăta, deoarece este considerată ziua în care Hristos a stat în mormânt.

Dintre toate sâmbetele anului liturgic, două au o semnificație deosebită, fiind dedicate în mod special rugăciunii pentru cei trecuți la Domnul respectiv:

Sâmbăta dinaintea Duminicii Lăsatului sec de carne (Moșii de iarnă);

Sâmbăta dinaintea sărbătorii Pogorârii Duhului Sfânt (Moșii de vară).

Denumirea „tuturor sfinților” se află și în Sfânta Scriptură: „Și a venit un alt înger și a stat la altar, având cădelniță de aur, și i s-a dat lui tămâie multă, ca s-o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur dinaintea tronului. Și fumul tămâiei s-a suit, din mâna îngerului, înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinților.” (Apocalipsa 8:3-4)

Tradiții și obiceiuri în prima duminică după Rusalii

Duminica Tuturor Sfinților este o sărbătoare cu profund caracter spiritual, motiv pentru care, în mediul rural sau în comnitățile care au păstrat rânduielile ortodoxe de-a lungul anilor, există câteva tradiții și practici religioase și culturale asociate cu această zi.

Participarea la Sfânta Liturghie este cea mai importantă rânduială a zilei. Credincioșii participă la slujba dedicată tuturor sfinților, unde se citesc texte liturgice ce subliniază chemarea la sfințenie și urmarea lui Hristos.

În ziua praznicului se înalță rugăciuni de mulțumire pentru viețile sfinților și se cere ajutorul lor în întărirea credinței. Ziua are și un caracter de auto-evaluare spirituală, fiind un moment de reflecție asupra propriei vieți creștine.

Pomenirea celor adormiți

Deși nu este o zi de pomenire oficială a morților, în unele zone, mai ales în tradiția populară, se aprind lumânări și se dau de pomană pentru sufletele celor adormiți, mai ales pentru cei care nu au parte de pomeniri regulate sau a căror amintire s-a pierdut.

Se obișnuiește ca în această zi să se facă acte de milostenie, în amintirea și cinstea sfinților și, astfel, se oferă mâncare celor nevoiași sau se sprijină persoane aflate în dificultate.

Începutul Postului Sfinților Petru și Pavel

Duminica Tuturor Sfinților marchează și începutul Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Astfel, credincioșii sunt îndemnați să se pregătească spiritual pentru această perioadă de postire, care începe a doua zi, de luni, 16 iunie.

Editor : C.S.