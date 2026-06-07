Duminica Tuturor Sfinților 2026: Sărbătoare cu cruce roșie. Ce trebuie să facă credincioșii înainte de Postul Sfinților Petru și Pavel

Pe 7 iunie, credincioșii ortodocși marchează Duminica Tuturor Sfinților, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul bisericesc, celebrată în prima duminică după Rusalii. Ziua este dedicată tuturor sfinților, cunoscuți și necunoscuți, care și-au mărturisit credința prin viață, sacrificiu și devotament față de Dumnezeu, rămânând statornici în valorile creștine până la sfârșitul vieții lor.

Sărbătoarea precede începutul Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel și pune în lumină exemplele de credință, curaj și dăruire care au definit de-a lungul timpului istoria creștinismului.

Ce semnifică Duminica Tuturor Sfinților 2026

Duminica Tuturor Sfinților este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății, dedicată cinstirii tuturor sfinților bisericii, atât a celor cunoscuți și pomeniți în calendarul liturgic, cât și a celor ale căror nume nu au fost păstrate de istorie, dar care sunt considerați exemple de credință și trăire creștină.

Praznicul are o profundă semnificație spirituală și evocă „biserica triumfătoare”, alcătuită din toți cei care au dobândit sfințenia prin viața și faptele lor. În această categorie sunt incluși profeții, apostolii, mucenicii, ierarhii, cuvioșii și mărturisitorii, considerați modele de viață pentru credincioși prin devotamentul și fidelitatea lor față de Dumnezeu.

Din perspectivă teologică, sărbătoarea evidențiază faptul că sfințenia este accesibilă fiecărui om prin credință, rugăciune, smerenie și fapte bune. Totodată, praznicul transmite ideea că apropierea de Dumnezeu și trăirea valorilor creștine reprezintă o chemare adresată tuturor credincioșilor, indiferent de epocă sau statut social.

Originea și rădăcinile istorice ale sărbătorii

Sărbătoarea Duminicii Tuturor Sfinților își are originile în primele secole ale creștinismului, existând dovezi ale cinstirii colective a sfinților încă din secolul al IV-lea în biserica din Răsărit. De-a lungul timpului, această tradiție s-a răspândit și în lumea creștină apuseană, unde a cunoscut o evoluție proprie. Inițial celebrată la 13 mai, sărbătoarea a fost stabilită ulterior la 1 noiembrie și a devenit cunoscută în tradiția romano-catolică drept „All Saints' Day” (Ziua Tuturor Sfinților).

În spiritualitatea ortodoxă, Duminica Sfinților este strâns legată de sărbătoarea Rusaliilor, fiind celebrată în prima duminică după Pogorârea Sfântului Duh. Așezarea acestei zile în calendar simbolizează rodirea lucrării Duhului Sfânt în viața credincioșilor și chemarea fiecărui om la sfințenie.

Totodată, praznicul reprezintă un moment de reflecție asupra modelelor de credință oferite de sfinți, care, prin curaj, răbdare, smerenie și iubire față de Dumnezeu și de aproapele, au devenit repere spirituale pentru generațiile de creștini. Mesajul acestei zile rămâne actual și astăzi, subliniind că sfințenia nu este rezervată unui număr restrâns de oameni, ci reprezintă o chemare adresată tuturor credincioșilor.

Tradiții și obiceiuri în prima duminică după Rusalii

„În plan spiritual, Duminica Tuturor Sfinților este marcată prin participarea credincioșilor la Sfânta Liturghie, principalul moment al sărbătorii. În biserici sunt rostite rugăciuni speciale, iar credincioșii se roagă pentru întărirea credinței, sănătate și ajutor în încercările vieții. De asemenea, mulți aleg să aprindă lumânări atât în cinstea sfinților, cât și pentru pomenirea celor trecuți la cele veșnice.

Pomenirea celor adormiți

În anumite zone ale țării, sărbătoarea este asociată și cu pomenirea celor adormiți, fiind un prilej de reculegere și de apropiere de valorile familiale și tradițiile religioase. Cu această ocazie, credincioșii oferă pomană, de regulă colivă, colaci, fructe sau alte alimente, ca gest de milostenie și respect față de cei plecați dintre cei vii.

Totodată, ziua este considerată un moment potrivit pentru săvârșirea faptelor bune și pentru sprijinirea persoanelor aflate în nevoie. În tradiția creștină, astfel de gesturi sunt văzute ca expresii ale iubirii față de aproapele și ale trăirii autentice a credinței.

Dincolo de practicile religioase, Duminica Tuturor Sfinților este o invitație la reflecție asupra valorilor care au călăuzit viețile sfinților. Curajul, răbdarea, smerenia și iubirea față de Dumnezeu și de semeni sunt repere spirituale pe care credincioșii sunt îndemnați să le urmeze și în viața de zi cu zi.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Când începe Postului Sfinților Petru și Pavel în 2026

În tradiția ortodoxă, Duminica Tuturor Sfinților precede începutul perioadei de pregătire spirituală pentru sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Astfel, începând de luni, 8 iunie 2026, credincioșii intră într-un interval dedicat rugăciunii, reflecției și întăririi credinței. Considerată o continuare firească a atmosferei duhovnicești inaugurate de Rusalii și de Duminica Tuturor Sfinților, această perioadă îi îndeamnă pe credincioși la cumpătare, rugăciune și apropiere de valorile creștine. Tradiția bisericii pune accent nu doar pe abstinența alimentară, ci și pe cultivarea faptelor bune, a iertării și a solidarității față de cei aflați în nevoie, ca formă de pregătire sufletească înaintea sărbătorii dedicate Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Editor : M.C.