Eclipsa de Soare 2026 are loc astăzi: La ce oră începe fenomenul în România și din ce orașe poate fi observat

Miercuri, 12 august, are loc una dintre cele mai importante eclipse de Soare ale anului. Discul solar va fi acoperit complet de Lună în regiunile traversate de banda de totalitate, însă din România fenomenul va putea fi urmărit doar parțial și numai din vestul țării, în apropierea apusului. La Carei, primele faze vor deveni vizibile în jurul orei 20:21.

Specialiștii avertizează că privirea directă către Soare, chiar și atunci când o mare parte din discul acestuia este acoperită, poate provoca leziuni grave și ireversibile ale retinei. Observarea trebuie realizată exclusiv cu echipamente de protecție adecvate.

Prima eclipsă totală vizibilă în Europa continentală după 27 de ani

„Eclipsa din 12 august 2026 este prima de acest tip observabilă din Europa continentală după evenimentul din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România. Precizarea se referă la partea continentală a Europei. În intervalul care a urmat au existat eclipse totale vizibile din regiuni situate la limita geografică a continentului, printre care Antalya, în Turcia, la 29 martie 2006, și arhipelagul Novaia Zemlea, din nordul Rusiei, la 1 august 2008.

Ce este o eclipsă totală de Soare

O eclipsă totală se produce atunci când Luna trece între Pământ și Soare și acoperă complet discul solar. Faza de totalitate poate fi observată numai din interiorul unei benzi înguste traversate de umbra Lunii. În regiunile aflate în afara acestui traseu, dar cuprinse în penumbră, fenomenul este parțial: astrul nopții acoperă doar o porțiune din Soare, al cărui contur pare „mușcat”.

Tipuri de eclipse de Soare

Eclipsa totală: apare atunci când Luna acoperă complet discul solar, blocând lumina directă pentru câteva minute;

Eclipsa inelară: se produce atunci când Luna se află mai departe de Pământ și nu poate acoperi în întregime Soarele, lăsând vizibil un inel luminos în jurul conturului său.

Eclipsa parțială: are loc atunci când Luna acoperă doar o parte din discul solar, care pare „mușcat”, fără ca lumina Soarelui să fie blocată complet.”, a explicat pentru Digi24.ro Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București

Unde va putea fi observat fenomenul

„ Fenomenul va putea fi observat din mai multe regiuni ale emisferei nordice, inclusiv din anumite zone ale Europei, Groenlanda, nordul Canadei, Alaska, precum și din nord-estul și nord-vestul Rusiei.

Momentul cel mai spectaculos, atunci când Luna acoperă complet discul solar, va fi vizibil doar de pe o bandă cu o lățime de cel mult 294 de kilometri. Aceasta traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și Insulele Baleare.

Printre cele mai atractive locuri pentru observarea eclipsei se numără Ibiza și Palma de Mallorca, unde fenomenul se va produce în apropierea apusului, oferind imagini spectaculoase. În funcție de poziția geografică, totalitatea va avea loc la ore diferite. În Rusia, eclipsa se va produce la răsăritul Soarelui, în Islanda în jurul prânzului, iar în nordul Spaniei cu aproximativ o oră înainte de apus. În Insulele Baleare, fenomenul va coincide aproape perfect cu momentul în care Soarele va coborî sub orizont.

Unde va fi atins punctul maxim

Punctul maxim al eclipsei va fi atins deasupra Oceanului Atlantic, la aproximativ 45 de kilometri vest de coasta Islandei, unde faza de totalitate va dura aproximativ două minute și 18 secunde. Zona va oferi unele dintre cele mai bune condiții pentru observații astronomice și fotografie.”, a adăugat specialistul în astronomie

Eclipsa de Soare din 12 august 2026, vizibilă și în nord-vestul României

Potrivit informațiilor publicate de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, cele mai bune condiții pentru observarea eclipsei parțiale de Soare din 12 august 2026 vor fi în nord-vestul României, unde Luna va acoperi cea mai mare parte a discului solar.

Cele mai bune condiții vor exista în extremitatea nord-vestică. La Carei, fenomenul va începe în jurul orei 20:21, va ajunge la faza maximă aproximativ la 20:45, iar Soarele va apune la 20:48. Intervalul disponibil pentru observații va fi, astfel, de aproape 26 de minute.

Condiții foarte bune pentru urmărirea fenomenului vor exista și în Salonta (33,3%), Oradea (33,2%), Marghita (32,7%), Satu Mare (32,1%), Arad (31,1%) și Timișoara (28,5%), unde Luna va acoperi o parte semnificativă din discul Soarelui.

La polul opus, Bucureștiul și regiunile din estul României se află în afara ariei de vizibilitate a eclipsei, astfel că fenomenul nu va putea fi observat din aceste zone. Vizibilitatea efectivă va depinde și de condițiile meteorologice, precum gradul de înnorare și claritatea orizontului vestic.

Cum poate fi observat fenomenul astronomic în siguranță

„Observarea unei eclipse de Soare necesită protejarea corespunzătoare a ochilor. Chiar dacă Luna acoperă o parte din discul solar, lumina rămasă este suficient de puternică pentru a afecta retina atunci când astrul este privit direct fără un filtru adecvat.

Protecția este necesară pe întreaga durată a fenomenului vizibil din România, întrucât spectacolul va fi doar parțial pe teritoriul țării. Ochelarii de soare obișnuiți nu oferă nivelul de siguranță necesar, indiferent cât de închise sunt lentilele.

Ce echipamente sunt necesare pentru observarea eclipsei de Soare

Cea mai simplă metodă de a urmări fenomenul cu ochiul liber este folosirea ochelarilor speciali pentru eclipse. Aceștia trebuie să fie destinați în mod explicit observațiilor solare și să respecte standardul internațional ISO 12312-2. Înainte de utilizare, este important ca filtrul să fie verificat cu atenție. Ochelarii care prezintă zgârieturi, fisuri, perforații sau orice alt tip de deteriorare nu trebuie utilizați.

O alternativă o reprezintă filtrele de sudură cu gradul de protecție corespunzător, fiind recomandată nuanța 14. Nu orice sticlă de sudură sau material întunecat este însă potrivit pentru privirea directă a soarelui, motiv pentru care trebuie utilizat doar un produs care oferă protecția necesară.

Ce protecție este necesară pentru telescoape și binocluri

Pentru observarea eclipsei prin telescoape sau binocluri sunt necesare dispozitive solare special concepute pentru instrumente optice. Printre variantele potrivite se numără cele realizate din materiale precum Mylar, cu condiția să fie produse și comercializate în mod expres pentru observații ale Soarelui.

Filtrele Mylar sunt folii subțiri, special tratate, care reduc intensitatea luminii solare până la un nivel sigur pentru ochi. Ele blochează radiațiile periculoase și permit observarea eclipselor fără risc de afectare a retinei.

Acestea trebuie fixate ferm în partea frontală a obiectivului, înainte de începerea observațiilor, astfel încât radiația solară să fie atenuată înainte de a pătrunde în instrument. Ochelarii pentru eclipsă și alte mijloace destinate privirii cu ochiul liber nu trebuie utilizate împreună cu telescoape sau binocluri.”, a conchis sursa Digi24.ro

Următoarea eclipsă de Soare vizibilă din România se va produce la 2 august 2027. Și atunci, de pe teritoriul țării, fenomenul va putea fi urmărit numai în fază parțială.

Editor : M.C.