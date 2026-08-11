Eclipsa de Soare 2026: Cum poate fi urmărit fenomenul fără instrumente astronomice. Metode recomandate pentru protejarea ochilor

Eclipsa de Soare din 12 august 2026 va aduce pe cer unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale anului, care va putea fi urmărit și din anumite zone ale României. Observarea fenomenului necesită însă măsuri speciale de protecție, deoarece privirea directă către discul solar, chiar și atunci când acesta este acoperit parțial de Lună, poate provoca leziuni grave ale ochilor. Pentru cei care nu dispun de instrumente astronomice există metode simple și sigure, de la ochelari special concepuți pentru eclipse și filtre solare adecvate până la tehnici de proiecție indirectă.

Evenimentul astronomic din acest an marchează revenirea unei eclipse totale de Soare în Europa continentală după aproape trei decenii de la momentul din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România.

Cum poate fi observat fenomenul astronomic în siguranță

„Observarea unei eclipse de Soare necesită protejarea corespunzătoare a ochilor. Chiar dacă Luna acoperă o parte din discul solar, lumina rămasă este suficient de puternică pentru a afecta retina atunci când astrul este privit direct fără un filtru adecvat.

Protecția este necesară pe întreaga durată a fenomenului vizibil din România, întrucât spectacolul va fi doar parțial pe teritoriul țării. Ochelarii de soare obișnuiți nu oferă nivelul de siguranță necesar, indiferent cât de închise sunt lentilele.

Metode sigure de observare fără instrumente astronomice

Cea mai simplă metodă de a urmări fenomenul cu ochiul liber este folosirea ochelarilor speciali pentru eclipse. Aceștia trebuie să fie destinați în mod explicit observațiilor solare și să respecte standardul internațional ISO 12312-2. Înainte de utilizare, este important ca filtrul să fie verificat cu atenție. Ochelarii care prezintă zgârieturi, fisuri, perforații sau orice alt tip de deteriorare nu trebuie utilizați.

O alternativă o reprezintă filtrele de sudură cu gradul de protecție corespunzător, fiind recomandată nuanța 14. Nu orice sticlă de sudură sau material întunecat este însă potrivit pentru privirea directă a soarelui, motiv pentru care trebuie utilizat doar un produs care oferă protecția necesară.

Ce protecție este necesară pentru telescoape și binocluri

Pentru observarea eclipsei prin telescoape sau binocluri sunt necesare dispozitive solare special concepute pentru instrumente optice. Printre variantele potrivite se numără cele realizate din materiale precum Mylar, cu condiția să fie produse și comercializate în mod expres pentru observații ale Soarelui.

Acestea trebuie fixate ferm în partea frontală a obiectivului, înainte de începerea observațiilor, astfel încât radiația solară să fie atenuată înainte de a pătrunde în instrument. Ochelarii pentru eclipsă și alte mijloace destinate privirii cu ochiul liber nu trebuie utilizate împreună cu telescoape sau binocluri.”, a explicat pentru Digi24.ro Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București

Cu ajutorul echipamentelor potrivite, observatorii vor putea urmări cum marginea Lunii începe să acopere treptat Soarele, până la momentul de maxim al eclipsei, când porțiunea discului solar ascunsă va fi cea mai mare pentru locul din care este urmărit fenomenul.

Ce se întâmplă dacă privești eclipsa de Soare fără ochelari speciali

„Eclipsa de Soare este spectaculoasă, însă urmărirea ei fără respectarea regulilor de siguranță poate avea consecințe serioase asupra vederii. Privirea directă către astrul zilei, chiar și atunci când Luna îi acoperă parțial suprafața, rămâne periculoasă, deoarece radiația intensă poate afecta retina.

Expunerea fără protecție poate produce retinopatie solară, o leziune a retinei provocată de radiația solară. Afectarea se poate instala fără durere în momentul expunerii, iar tulburările de vedere pot deveni evidente ulterior.”, a mai adăugat specialistul în astronomie

Unde va fi vizibilă eclipsa totală de Soare 2026

„Fenomenul va putea fi observat din mai multe regiuni ale emisferei nordice, însă faza de totalitate va fi vizibilă doar de pe o bandă îngustă care traversează zone precum Groenlanda, Islanda, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și Insulele Baleare.

Printre cele mai atractive locuri pentru observarea eclipsei se numără Ibiza și Palma de Mallorca, unde fenomenul se va produce în apropierea apusului, oferind imagini spectaculoase.

În România, spectacolul va fi vizibil doar parțial, cele mai bune condiții de observare fiind în vestul și nord-vestul țării, unde Luna va acoperi cea mai mare parte a discului solar. În schimb, Bucureștiul și regiunile din estul țării nu se află pe traseul de vizibilitate al eclipsei”, a explicat pentru Digi24.ro Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București.”, a concluzionat sursa Digi24.ro

Editor : M.C.