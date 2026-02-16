Eclipsa inelară de Soare pe 17 februarie 2026: Un fenomen astronomic rar. Unde va putea fi văzut „inelul de foc”

Marți, 17 februarie 2026, se va produce o eclipsă inelară de Soare, un fenomen astronomic de interes științific deosebit. Evenimentul are loc atunci când Luna se interpune între Pământ și Soare fără a acoperi complet discul solar, lăsând vizibil un „inel luminos periferic”. Vizibilitatea maximă va fi limitată la anumite zone din emisfera sudică, inclusiv regiuni din Antarctica și sudul Africii. În celelalte părți ale globului, printre care și România, fenomenul nu va putea fi observat, Soarele urmând să apară pe cer în condiții obișnuite.

În funcție de configurația geometrică dintre Soare, Lună și Pământ, eclipsele solare pot fi clasificate în mai multe tipuri - inelare, totale sau parțiale - fiecare caracterizată prin particularități vizuale distincte.

Ce este o eclipsă inelară de Soare

„Eclipsele de Soare au loc atunci când Luna se interpune între Pământ și Soare, acoperind discul solar. În mod obișnuit, diametrul aparent al Lunii este apropiat de cel al Soarelui, astfel încât, la faza maximă a unei eclipse totale, astrul este complet obturat pentru scurt timp.

Există însă situații în care Luna se află la o distanță mai mare de Pământ, iar dimensiunea sa aparentă devine mai mică decât cea a Soarelui. În aceste condiții, la momentul maxim al alinierii, marginea Soarelui rămâne vizibilă, conturând un cerc luminos în jurul discului întunecat al Lunii. Acest tip de fenomen poartă denumirea de eclipsă inelară.”, a explicat pentru Digi24.ro Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București

Unde se va vedea eclipsa din 17 februarie 2026

„Eclipsa inelară de Soare din 17 februarie 2026 va putea fi observată doar de-a lungul unei fâșii înguste de pe glob, traiectoria sa traversând regiuni din Antarctica, extremitatea sudică a Americii de Sud și sudul Africii, inclusiv Madagascar, Mozambic și Africa de Sud.

Faza de maxim, în care Soarele va apărea sub forma unui „inel luminos”/ „inel de foc„ în jurul Lunii, va fi vizibilă exclusiv din Antarctica, la stația de cercetare Concordia, între orele 18:48 și 20:45, ora locală, atingând punctul culminant la 19:47. Din această locație, observatorii vor putea urmări eclipsa inelară în toată splendoarea ei.”, a mai adăugat specialistul în astronomie

Eclipsa de Soare în România

„Eclipsa inelară de Soare din 17 februarie 2026 se va produce în cursul zilei și pentru România, însă fenomenul nu va putea fi observat de pe teritoriul țării, întrucât traiectoria aparentă a Lunii nu va intersecta discul solar din această perspectivă. Astfel, pe cer, Soarele va fi vizibil în mod obișnuit, fără apariția inelului luminos caracteristic acestui tip de eclipsă.

Prin urmare, eclipsa din 17 februarie va reprezenta un fenomen astronomic rar, observabil direct doar dintr-un număr restrâns de regiuni ale globului, dar cu o importanță deosebită pentru comunitatea științifică și pentru pasionații de astronomie, care vor avea ocazia să analizeze în detaliu structura inelului solar și dinamica aparentă a mișcării Lunii și a Soarelui.”, a precizat sursa Digi24.ro

Echipamente esențiale pentru observarea eclipsei de Soare în siguranță

„Observarea eclipsei de Soare presupune respectarea unor măsuri stricte de siguranță. Lumina solară poate afecta grav vederea, provocând orbire instantanee sau treptată, mai ales dacă se folosește telescopul sau binoclul. Ochelarii de soare obișnuiți nu oferă protecție suficientă, iar fenomenul nu poate fi urmărit în siguranță fără echipamente adecvate.

Pentru a privi o eclipsă în siguranță cu ochiul liber, este esențial să folosești ochelari speciali pentru eclipse sau cele mai întunecate filtre de sudură, care protejează ochii de lumina intensă a Soarelui. Dacă folosești un telescop sau un binoclu, trebuie să montezi filtrele Mylar direct în fața obiectivului.”, conchide Adrian Șonka

Filtrele Mylar sunt folii subțiri, special tratate, care reduc intensitatea luminii solare până la un nivel sigur pentru ochi. Ele blochează radiațiile periculoase și permit observarea eclipselor fără risc de afectare a retinei.

