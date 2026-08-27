Eclipsă parțială de Lună în această noapte, vizibilă și din România. La ce oră începe și de unde poate fi observată

În noaptea de 27 spre 28 august 2026, pe cer va avea loc o eclipsă parțială de Lună, care va putea fi observată și din România, dacă vremea va fi favorabilă. Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București, a explicat pentru Digi24.ro la ce oră începe evenimentul, cât timp va fi vizibil din țară și care sunt cele mai bune condiții pentru urmărirea acestuia.

Specialiștii recomandă alegerea unui loc cu vizibilitate bună spre orizontul vestic, astfel încât Luna să poată fi urmărită cât mai mult timp înainte de apus.

Ce este o eclipsă de Lună

„O eclipsă de Lună este un fenomen astronomic produs atunci când Pământul se interpune între Soare și satelitul său natural, iar acesta din urmă ajunge în conul de umbră proiectat de planeta noastră. Lumina solară formează în spatele Terrei o zonă întunecată care se poate întinde pe aproximativ 1,4 milioane de kilometri, în timp ce distanța medie dintre cele două corpuri cerești este de circa 380.000 de kilometri.

Pe parcursul evenimentului, strălucirea discului scade treptat, iar suprafața sa poate căpăta nuanțe roșiatice sau brun-roșcate. Tranziția nu este bruscă, deoarece în jurul umbrei centrale se află penumbra, regiune în care lumina solară este blocată doar parțial. Pe măsură ce satelitul natural traversează succesiv aceste zone, schimbările de luminozitate și culoare devin tot mai vizibile.

Ce este sizigia și ce legătură are cu fenomenul astronomic

Sizigia este un termen astronomic care descrie poziționarea pe aceeași linie a trei sau mai multe corpuri cerești. În timpul unei eclipse de Lună, Soarele, Pământul și Luna se aliniază, iar planeta noastră se află între cele două astre. Astfel, umbra Pământului este proiectată asupra Lunii, provocând fenomenul. Același tip de configurație apare și la eclipsa de Soare, când Luna se află între Soare și Pământ și îi blochează parțial sau total lumina.”, a explicat Adrian Șonka

Cât va dura eclipsa de Lună

„Eclipsa de Lună din noaptea de 27 spre 28 august 2026 va fi una parțială, însă satelitul natural al Pământului va pătrunde aproape în întregime în zona de umbră. Întregul fenomen se va desfășura pe parcursul a aproximativ 5 ore și 3 minute, iar traversarea umbrei propriu-zise va dura circa 3 ore și 18 minute.

Spectacolul astronomic se va desfășura gradual, începând cu trecerea prin penumbră, urmată de pătrunderea în umbra centrală. Cea mai spectaculoasă fază începe odată cu intrarea în umbră și se încheie când discul începe să iasă din această regiune.

Din ce regiuni ale lumii va putea fi văzută eclipsa cel mai bine

Eclipsa va putea fi urmărită în întregime din America de Nord și America de Sud. În Europa și Africa, fenomenul va fi vizibil doar parțial, deoarece Luna va apune înainte de încheierea tuturor etapelor.”, a adăugat specialistul în astronomie

Eclipsa de Lună vizibilă și în România

„Fenomenul va putea fi observat și din România, însă nu în totalitate. Din țara noastră vor putea fi urmărite începutul eclipsei și momentul în care Luna pătrunde în umbra Pământului. Ulterior, satelitul natural va coborî sub orizont înainte de atingerea maximului eclipsei.

La București, fenomenul începe să fie vizibil în jurul orei 04:24, când Luna intră în penumbră. De la 05:34, poate fi observată și pătrunderea în umbra Pământului. Maximul eclipsei, calculat pentru ora 07:13, nu va putea fi văzut din Capitală, deoarece Luna va apune în jurul orei 06:30.

Cum va fi observată în vestul țării

Orele de început ale etapelor eclipsei sunt aceleași, însă momentul apusului Lunii diferă în funcție de locul de observație. Astfel, în vestul țării, fenomenul poate fi urmărit pentru o perioadă ceva mai lungă. La Timișoara, de exemplu, Luna va apune în jurul orei 06:55, ceea ce permite observarea unei părți mai mari a eclipsei.”, a mai adăugat sursa Digi24.ro

Unde poate fi observat cel mai bine evenimentul astronomic

„Pentru o observație cât mai bună a eclipsei de Lună, este recomandat să alegi un loc cu orizontul vestic cât mai deschis. În orele dimineții, Luna se va afla în apropierea apusului, astfel că vizibilitatea fenomenului depinde în mare măsură de cât de liber este cerul în această direcție.

Clădirile înalte, dealurile sau copacii care obturează orizontul pot ascunde Luna înainte ca aceasta să apună. Un punct de observație cu vedere neobstrucționată spre vest îți va permite să urmărești cât mai mult din partea vizibilă a eclipsei.”, a mai precizat specialistul pentru Digi24.ro

Eclipsa de Lună poate fi observată cu ochiul liber

„Eclipsa de Lună poate fi observată cu ochiul liber, fără să fie nevoie de echipamente speciale. Pe măsură ce fenomenul se desfășoară, Luna își schimbă treptat luminozitatea și poate căpăta nuanțe roșiatice, ușor de remarcat de pe Pământ. Pentru cei care vor să urmărească mai atent aceste transformări și să observe mai bine detaliile suprafeței lunare, poate fi folosit orice instrument astronomic, de la un simplu binoclu până la o lunetă sau un telescop. Acestea pot oferi o imagine mai clară a discului lunar și a culorilor pe care le capătă în timpul eclipsei. ”, a conchis Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București