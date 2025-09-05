Live TV

Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie. Fenomen astronomic rar, vizibil și în România. Când poate fi observată „Luna sângerie”

Data publicării:
Eclipsă de Lună în septembrie 2025. Foto Getty Images
Eclipsă de Lună în septembrie 2025. Foto Getty Images
Din articol
Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie 2025 Cum se formează o eclipsă de Lună

Pe 7 septembrie 2025, va avea loc o eclipsă totală de Lună, un fenomen ceresc spectaculos vizibil și în România. Satelitul natural al Pământului va fi complet acoperit de umbra Pământului, transformându-se într-o sferă cu nuanțe de roșu și portocaliu. Acest eveniment este cunoscut și sub denumirea de „Lună sângerie”.

Fenomenul va începe la ora 20:30 (ora României), când Luna va intra în penumbra Pământului, și va atinge apogeul la ora 21:21, când va fi complet acoperită de umbra terestră. Întregul eveniment se va încheia la ora 23:55.

Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie 2025

„Eclipsa se produce în seara de 7 spre 8 septembrie 2025. Luna se va afla în constelația Aquarius, iar pe tot parcurusul nopții, planeta Saturn se va afla în stânga Lunii. Fenomenul astronomic începe cu intrarea Lunii în penumbra, la ora 18:28, când Luna va fi sub orizont. Pentu că penumbra Pământului nu este foarte opacă, la începutul fenomenului culoarea Lunii nu se va schimba prea mult.

La București, Luna va răsări la ora 19:37, când deja se află în umbra Pământului.                                                                   

Cea mai spectaculoasă parte a fenomenului este totalitatea, perioada cât Luna se află în umbra planetei noastre și capătă culoarea roșiatică specifică, de aici și denumirea de „Lună sângerie”.

Totalitatea începe la ora 20:30, are maximul la ora 21:21 și se termină la ora 21:52. În timpul totalității, Luna se va afla destul de jos pe cer, înspre est-sud-vest. Eclipsa de Lună se termină la ora 23:55. Din România, următorul fenomen astronomic se va vedea pe data de 28 august 2026.” (Sursa: Observatorul Astronomic Amiral „Vasile Urseanu”)

Fazele eclipsei, în ora locală:

  • Începutul eclipsei: 18:28;
  • Intrarea în umbra: 19:27;
  • Începutul totalității: 20:30;
  • Maximul eclipsei: 21:21;
  • Sfârșitul totalității: 21:52;
  • Ieșirea din umbra: 22:56;
  • Sfârșitul eclipsei: 23:55.

Cum se formează o eclipsă de Lună

Mecanismul eclipselor de Lună se explică prin faptul ca Pământul, fiind un corp opac luminat de Soare, proiectează în urma sa un con de umbră, precum și unul de penumbră. Luna, la rândul sau, neavând lumină proprie, de fiecare dată când pătrunde în umbra Pământului nu mai este luminată.

După modul cum Luna intersectează, parțial sau total, fie conul de umbră, fie doar cel de penumbră, va avea loc o eclipsă de Lună, parțială sau totală, prin umbra sau prin penumbra. Pentru ca un astfel de fenomen sa aiba loc este necesar ca cele 3 corpuri cerești, Soarele, Pământul si Luna, să se afle aproximativ pe aceeași direcție.

Fenomenul de „Lună Sângerie”

În timpul unei eclipse de Lună, aceasta apare roșie sau portocalie deoarece orice lumină solară care nu este blocată de Pământ este filtrată printr-un strat gros al atmosferei terestre înainte de a ajunge pe suprafața Lunii. Termenul de "Lună Sângerie" este folosit și pentru a descrie, în mod popular, o eclipsă totală de Lună, datorită nuanței roșiatice pe care o capătă satelitul natural al Pământului.

Culoarea roșiatică poate fi rezultatul unui fenomen optic numit și "dispersie Rayleigh" (împrăștierea), care permite razelor roșii ale Soarelui să treacă prin atmosfera terestră și să ajungă la Lună.

Într-o eclipsă totală, întreaga Lună intră în cea mai întunecată parte a umbrei Pământului, moment în care Luna capătă o culoare roșiatică (roșu-portocaliu), nuanță care nu poate fi observată deobicei.

Cum se poate observa o eclipsă de Lună

Pentru a observa eclipsa de Lună nu ai nevoie de echipament special, deși folosirea oricărui accesoriu precum un binoclu sau telescop poate îmbunătăți vizualizarea.

Pentru a avea cele multe șanse de a observa eclipsa de Lună în România este recomandat să găsești un mediu întunecat, departe de luminile puternice ori alte obstacole, cum ar fi clădiri înalte și luminate. De asemenea, cerul senin, fără nori, va oferi o vizibilitate mai mare a întregului fenomen ceresc.

Prima eclipsă de Lună din acest an a avut loc pe 14 martie, iar începutul a fost vizibil și în țara noastră. La ora 5:57 dimineața a început să se producă fenomenul astronomic, care s-a terminat după aproximativ 50 de minute, când Luna a apus.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
1
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
nastase profimedia
2
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
3
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
4
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
elevi in clasa
5
Mama a doi copii care au plecat din România din cauza sistemului de educație: În Spania...
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
Digi Sport
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
fake news cu pandemie
Rețelele sociale, inundate de fake news despre o nouă pandemie, după...
daniel david in studioul digi24
Sfatul ministrului Daniel David pentru părinți: „Să își ducă luni...
tanar la ghidonul unei trotinete electrice
Pericolul trotinetelor electrice în trafic: „Prind viteză mare în...
soldați ruși din infanteria marină fac instrucție în Murmansk
Aliații Kievului se tem că Rusia pregătește o nouă ofensivă în...
Ultimele știri
Dezbatere privind interzicerea accesului auto în pădurea Băneasa. Platforma Centura Verde cere aplicarea legii: „Pe aici nu se trece”
Rusia acuză europenii că împiedică soluționarea conflictului din Ucraina
Fostul președinte al SUA, Joe Biden, a fost operat, pentru a-i fi îndepărtate leziunile canceroase ale pielii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Lună Neagră în august 2025. Foto Getty Images
Luna Neagră pe 23 august 2025: Ce înseamnă fenomenul ceresc neobișnuit care va avea loc la sfârșitul săptămânii
profimedia-0775164701
Prăbușirea criptomonedelor TerraUSD şi Luna: Do Kwon, fondatorul Terraform Labs, recunoaşte fraude de miliarde de dolari, în SUA
Perseide 2025. Foto Getty Images
Perseide 2025: Fenomenul astronomic atinge apogeul în această noapte. Din ce zone se pot observa până la 100 de meteori pe oră
Luna si Pâmântul
Un laborator din China a inventat o maşină care poate produce cărămizi pe Lună. Cum vor arăta casele
Taikonaut
China a început să testeze echipamente pentru prima sa aselenizare. Când ar putea să pună piciorul pe Lună primii taikonauți
Partenerii noștri
Pe Roz
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Povestea designerului cu o avere de peste 10 miliarde $, care și-a fi...
Cancan
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a...
Fanatik.ro
Cât de periculoase sunt, în realitate, antenele 5G? E sigură amplasarea lor în preajma școlilor sau...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Cum a ajuns Cristi Borcea să aibă afaceri de succes. Soția sa, Valentina Pelinel, a spus adevărul
Adevărul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat...
Playtech
Palatul a ţinut secret până acum! Regele Charles este din ce în ce mai rău, dezvăluirile apropiaţilor
Digi FM
Giorgio Armani a murit. Ce se va întâmpla cu brandul lui, având în vedere că designerul nu avea copii
Digi Sport
Surpriză de proporții: l-ar fi părăsit pe Lamine Yamal după doar 13 zile pentru marele rival!
Pro FM
Nunta lui Sean Penn și Madonna, la 40 de ani. Detalii inedite despre petrecerea din Malibu, invitații celebri...
Film Now
Soția lui Bruce Willis, despre impactul diagnosticului asupra căsniciei: „E greu să știi unde se termină...
Adevarul
Cursa pentru soldații modificați genetic. Rusia și China testează limitele eticii în laboratoare secrete
Newsweek
Ministrul muncii schimbă regulile pentru pensiile de handicap. Cum vor fi evaluați 930.000 români?
Digi FM
Prinţesa Leonor a Spaniei, în salopeta de zbor, la Academia Forţelor Aeriene: „Sunt dornică să învăţ”. A...
Digi World
Cum vor arăta creatorii de conținut peste 25 de ani și cu ce probleme de sănătate s-ar putea confrunta...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Rebecca Ferguson și soțul ei, magnetici la Veneția. Sunt căsătoriți de șapte ani, dar abia acum au pășit...
UTV
Salma Hayek, apariție spectaculoasă la 59 de ani. Actrița și-a sărbătorit ziua în costum de baie roșu, pe un...