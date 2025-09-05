Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie. Fenomen astronomic rar, vizibil și în România. Când poate fi observată „Luna sângerie”

Pe 7 septembrie 2025, va avea loc o eclipsă totală de Lună, un fenomen ceresc spectaculos vizibil și în România. Satelitul natural al Pământului va fi complet acoperit de umbra Pământului, transformându-se într-o sferă cu nuanțe de roșu și portocaliu. Acest eveniment este cunoscut și sub denumirea de „Lună sângerie”.

Fenomenul va începe la ora 20:30 (ora României), când Luna va intra în penumbra Pământului, și va atinge apogeul la ora 21:21, când va fi complet acoperită de umbra terestră. Întregul eveniment se va încheia la ora 23:55.

Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie 2025

„Eclipsa se produce în seara de 7 spre 8 septembrie 2025. Luna se va afla în constelația Aquarius, iar pe tot parcurusul nopții, planeta Saturn se va afla în stânga Lunii. Fenomenul astronomic începe cu intrarea Lunii în penumbra, la ora 18:28, când Luna va fi sub orizont. Pentu că penumbra Pământului nu este foarte opacă, la începutul fenomenului culoarea Lunii nu se va schimba prea mult.

La București, Luna va răsări la ora 19:37, când deja se află în umbra Pământului.

Cea mai spectaculoasă parte a fenomenului este totalitatea, perioada cât Luna se află în umbra planetei noastre și capătă culoarea roșiatică specifică, de aici și denumirea de „Lună sângerie”.

Totalitatea începe la ora 20:30, are maximul la ora 21:21 și se termină la ora 21:52. În timpul totalității, Luna se va afla destul de jos pe cer, înspre est-sud-vest. Eclipsa de Lună se termină la ora 23:55. Din România, următorul fenomen astronomic se va vedea pe data de 28 august 2026.” (Sursa: Observatorul Astronomic Amiral „Vasile Urseanu”)

Fazele eclipsei, în ora locală:

Începutul eclipsei: 18:28;

Intrarea în umbra: 19:27;

Începutul totalității: 20:30;

Maximul eclipsei: 21:21;

Sfârșitul totalității: 21:52;

Ieșirea din umbra: 22:56;

Sfârșitul eclipsei: 23:55.

Cum se formează o eclipsă de Lună

Mecanismul eclipselor de Lună se explică prin faptul ca Pământul, fiind un corp opac luminat de Soare, proiectează în urma sa un con de umbră, precum și unul de penumbră. Luna, la rândul sau, neavând lumină proprie, de fiecare dată când pătrunde în umbra Pământului nu mai este luminată.

După modul cum Luna intersectează, parțial sau total, fie conul de umbră, fie doar cel de penumbră, va avea loc o eclipsă de Lună, parțială sau totală, prin umbra sau prin penumbra. Pentru ca un astfel de fenomen sa aiba loc este necesar ca cele 3 corpuri cerești, Soarele, Pământul si Luna, să se afle aproximativ pe aceeași direcție.

Fenomenul de „Lună Sângerie”

În timpul unei eclipse de Lună, aceasta apare roșie sau portocalie deoarece orice lumină solară care nu este blocată de Pământ este filtrată printr-un strat gros al atmosferei terestre înainte de a ajunge pe suprafața Lunii. Termenul de "Lună Sângerie" este folosit și pentru a descrie, în mod popular, o eclipsă totală de Lună, datorită nuanței roșiatice pe care o capătă satelitul natural al Pământului.

Culoarea roșiatică poate fi rezultatul unui fenomen optic numit și "dispersie Rayleigh" (împrăștierea), care permite razelor roșii ale Soarelui să treacă prin atmosfera terestră și să ajungă la Lună.

Într-o eclipsă totală, întreaga Lună intră în cea mai întunecată parte a umbrei Pământului, moment în care Luna capătă o culoare roșiatică (roșu-portocaliu), nuanță care nu poate fi observată deobicei.

Cum se poate observa o eclipsă de Lună

Pentru a observa eclipsa de Lună nu ai nevoie de echipament special, deși folosirea oricărui accesoriu precum un binoclu sau telescop poate îmbunătăți vizualizarea.

Pentru a avea cele multe șanse de a observa eclipsa de Lună în România este recomandat să găsești un mediu întunecat, departe de luminile puternice ori alte obstacole, cum ar fi clădiri înalte și luminate. De asemenea, cerul senin, fără nori, va oferi o vizibilitate mai mare a întregului fenomen ceresc.

Prima eclipsă de Lună din acest an a avut loc pe 14 martie, iar începutul a fost vizibil și în țara noastră. La ora 5:57 dimineața a început să se producă fenomenul astronomic, care s-a terminat după aproximativ 50 de minute, când Luna a apus.

Editor : C.S.