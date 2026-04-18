Eclipsa totală de Soare din 2026, vizibilă și din România. Când are loc fenomenul astronomic al anului

Pe 12 august 2026, cerul va oferi un spectacol astronomic de excepție: o eclipsă totală de Soare, un eveniment rar ce va capta interesul pasionaților din întreaga lume. Vizibilitatea maximă va fi limitată la o fâșie îngustă care traversează Groenlanda, Islanda, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și Insulele Baleare. În regiunile aflate în proximitatea acestui traseu, inclusiv în vestul României, fenomenul va putea fi urmărit doar parțial. Momentul se va produce în apropierea apusului, când Luna va acoperi progresiv discul solar, oferind un tablou spectaculos pe bolta cerească.

Datorită caracterului său rar, eclipsa totală de Soare din august 2026 este considerată unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale anului, oferind condiții ideale pentru observații și studii de specialitate.

Unde va fi vizibilă eclipsa totală de Soare din 2026

„Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 va putea fi observată din mai multe regiuni ale emisferei nordice, inclusiv din anumite zone ale Europei, Groenlanda, nordul Canadei, Alaska, dar și din nord-estul și nord-vestul Rusiei. Momentul de maxim interes - totalitatea, atunci când discul solar este acoperit complet de Lună - va fi vizibil doar pe o bandă restrânsă, de cel mult 294 de kilometri lățime, care traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și Insulele Baleare.

Printre cele mai atractive puncte de observație se numără Ibiza și Palma de Mallorca, unde fenomenul se va produce în apropierea apusului, creând efecte spectaculoase de lumină și culoare.

Ora producerii totalității diferă în funcție de poziționarea geografică: în Rusia, fenomenul va avea loc la răsărit, în Islanda - în jurul prânzului, în Spania - cu aproximativ o oră înainte de apus, iar în Insulele Baleare - chiar la apusul Soarelui. Punctul de maxim al eclipsei va fi atins în Oceanul Atlantic, la vest de Islanda, în apropiere de capitala Reykjavík, unde durata totalității va ajunge la 2 minute și 18 secunde.”, a explicat pentru Digi24.ro Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București

Cum se va vedea eclipsa de Soare în România

„În România, eclipsa de Soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde acoperirea discului solar va ajunge la cel mult 38%. În toate aceste zone, fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. În schimb, în București și în localitățile situate la est de capitală, eclipsa nu va putea fi observată.

Cum să privești eclipsa de Soare în siguranță

„Observarea eclipsei de Soare presupune respectarea unor măsuri stricte de siguranță. Lumina solară poate afecta grav vederea, provocând orbire instantanee sau treptată, mai ales dacă se folosește telescopul sau binoclul. Ochelarii de soare obișnuiți nu oferă protecție suficientă, iar fenomenul nu poate fi urmărit în siguranță fără echipamente adecvate.

Pentru observarea în siguranță cu ochiul liber, sunt recomandați ochelarii special concepuți pentru eclipse sau filtrele de sudură cu grad maxim de protecție, capabile să reducă intensitatea luminii solare la un nivel sigur. În cazul utilizării unui telescop sau a unui binoclu, filtrele de tip Mylar trebuie montate în mod obligatoriu în fața obiectivului, pentru a preveni expunerea directă la radiațiile solare.” potrivit sursei Digi24.ro

Filtrele Mylar sunt folii subțiri, special tratate, care reduc intensitatea luminii solare până la un nivel sigur pentru ochi. Ele blochează radiațiile periculoase și permit observarea eclipselor fără risc de afectare a retinei.

Ce este o eclipsă de Soare

„O eclipsă totală de Soare apare atunci când Luna trece complet peste discul Soarelui, blocând lumina acestuia pentru câteva minute. Este vizibilă doar dintr-o bandă îngustă care traversează suprafața Pământului, iar totalitatea poate dura maxim 7 minute. În regiunile aflate în imediata apropiere a acestei benzi, eclipsa se vede parțial, adică Luna nu acoperă complet Soarele.

Tipuri de eclipse

Eclipsa totală - Atunci când Soarele este complet acoperit de Lună, iar lumina directă este blocată pentru câteva minute;

Eclipsa inelară - Apare când Luna, aflată mai departe de Pământ, nu poate acoperi în întregime Soarele, astfel încât rămâne vizibil un inel luminos în jurul conturului lunar;

Eclipsa parțială - Atunci când Luna acoperă doar o parte din Soare, fenomenul fiind vizibil ca și cum discul solar „ar fi mușcat”, fără întreruperea completă a luminii.”, conchide Adrian Șonka

