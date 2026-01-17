Eclipsă totală de Soare în 2026: Când are loc cel mai așteptat fenomen astronomic și unde va fi vizibil din România

Pe 12 august 2026, cerul se va transforma într-un adevărat spectacol cosmic, martor al unui fenomen astronomic de excepție: eclipsa totală de Soare. Evenimentul va fi vizibil în totalitate doar pe o bandă îngustă care traversează Groenlanda, Islanda, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și Insulele Baleare. În regiunile adiacente, inclusiv vestul României, fenomenul va putea fi observat parțial, în timpul apusului, oferind privitorilor o imagine rară a umbrei Lunii peste Soare.

Fenomenul atrage atenția prin frumusețea și raritatea sa, fiind unul dintre cele mai remarcabile evenimente astronomice ale anului 2026.

Ce este o eclipsă de Soare

„O eclipsă totală de Soare apare atunci când Luna trece complet peste discul Soarelui, blocând lumina acestuia pentru câteva minute. Este vizibilă doar dintr-o bandă îngustă care traversează suprafața Pământului, iar totalitatea poate dura maxim 7 minute. În regiunile aflate în imediata apropiere a acestei benzi, eclipsa se vede parțial, adică Luna nu acoperă complet Soarele.”, a explicat pentru Digi24.ro Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București

Tipuri de eclipse

Eclipsa totală - Atunci când Soarele este complet acoperit de Lună, iar lumina directă este blocată pentru câteva minute;

Eclipsa inelară - Apare când Luna, aflată mai departe de Pământ, nu poate acoperi în întregime Soarele, astfel încât rămâne vizibil un inel luminos în jurul conturului lunar;

Eclipsa parțială - Atunci când Luna acoperă doar o parte din Soare, fenomenul fiind vizibil ca și cum discul solar „ar fi mușcat”, fără întreruperea completă a luminii.

Zonele de vizibilitate ale eclipsei totale de Soare din 2026

„Eclipsa totală de Soare va fi vizibilă dintr-o parte a Europei, Groenlanda, nordul Canadei, Alaska și nord-estul și nord-vestul Rusiei. Totalitatea, momentul în care Soarele este complet acoperit de Lună, va putea fi observată doar pe o bandă îngustă de maximum 294 km lățime, care traversează Groenlanda, Islanda, Atlanticul, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și Insulele Baleare.

Printre destinațiile cele mai spectaculoase se numără Ibiza și Palma de Mallorca, unde fenomenul se va desfășura aproape de apusul Soarelui, oferind un spectacol de lumină impresionant.

În funcție de locație, totalitatea se va vedea la momente diferite ale zilei: în Rusia, la răsăritul Soarelui; în Islanda, la mijlocul zilei; în Spania, cu aproximativ o oră înainte de apus; iar în Insulele Baleare, chiar la apus. Maximul eclipsei se va produce în Oceanul Atlantic, la vest de Islanda, aproape de capitala Reykjavík, unde totalitatea va dura 2 minute și 18 secunde.”, a mai explicat Surs Digi24.ro

Ce se va vedea din România și cât de vizibil va fi fenomenul pe cer

În România, eclipsa de Soare va fi vizibilă doar parțial și numai în vestul țării,în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde discul solar va fi acoperit în proporție de maximum 38%. În toate locațiile unde fenomenul poate fi observat, acesta se va desfășura în timpul apusului, oferind un joc subtil de lumină și umbre. În București și în orașele situate la est de capitală, eclipsa nu va fi vizibilă.

Echipamente esențiale pentru observarea eclipsei de Soare în siguranță

„Observarea eclipsei de Soare presupune respectarea unor măsuri stricte de siguranță. Lumina solară poate afecta grav vederea, provocând orbire instantanee sau treptată, mai ales dacă se folosește telescopul sau binoclul. Ochelarii de soare obișnuiți nu oferă protecție suficientă, iar fenomenul nu poate fi urmărit în siguranță fără echipamente adecvate.

Pentru a privi o eclipsă în siguranță cu ochiul liber, este esențial să folosești ochelari speciali pentru eclipse sau cele mai întunecate filtre de sudură, care protejează ochii de lumina intensă a Soarelui. Dacă folosești un telescop sau un binoclu, trebuie să montezi filtrele Mylar direct în fața obiectivului.”, conchide Adrian Șonka

Filtrele Mylar sunt folii subțiri, special tratate, care reduc intensitatea luminii solare până la un nivel sigur pentru ochi. Ele blochează radiațiile periculoase și permit observarea eclipselor fără risc de afectare a retinei.

