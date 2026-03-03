Eclipsa totală din 3 martie 2026: Unde va fi vizibil fenomenul supranumit „Luna Sângerie”

Pe 3 martie 2026 va avea loc o eclipsă totală de Lună, însă fenomenul nu va putea fi urmărit din România. Fazele principale, inclusiv momentul de maxim, vor fi vizibile în America de Nord și de Sud, în estul Asiei și în Australia, unde satelitul natural al Pământului se va afla deasupra orizontului pe toată durata evenimentului. Deși o astfel de eclipsă transformă Luna într-un adevărat tablou cosmic, cu nuanțe roșiatice intense, specialiștii subliniază că fenomenul nu este unul excepțional, producându-se, în medie, de două ori pe an.

Următoarea eclipsă de Lună care va putea fi observată din România este programată pentru 28 august 2026, moment ce va aduce pe cer un nou fenomen astronomic spectaculos. Evenimentul va oferi pasionaților de astronomie și publicului larg prilejul de a urmări direct transformările vizibile ale satelitului natural al Pământului, într-un adevărat spectacol nocturn.

Eclipsă totală de Lună pe 3 martie 2026: Ce se vede pe cer

„Pe 3 martie, eclipsa totală de Lună nu va fi vizibilă din România. Acest tip de eveniment are loc periodic, în medie de două ori pe an, și face parte din ciclurile naturale ale mișcării Lunii și umbrei Pământului. În această zi, fenomenul va putea fi observat doar în anumite regiuni ale lumii, însă nici acolo nu este considerat rar. ”, a explicat pentru Digi24.ro Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București

28 august 2026: eclipsă de Lună vizibilă și în România

„Vom avea ocazia să urmărim un fenomen de acest gen pe 28 august 2026, o eclipsă care va fi vizibilă în întregime de pe teritoriul României și care va oferi o experiență spectaculoasă pentru cei pasionați de astronomie și nu numai.”, a mai adăugat sursa Digi24.ro

Cum se formează o eclipsă de Lună

„O eclipsă de Lună are loc atunci când Pământul se interpune între Soare și Lună, proiectând în spațiu un con de umbră și altul de penumbră. Satelitul natural, care nu emite lumină proprie, își pierde strălucirea ori de câte ori pătrunde în regiunea întunecată proiectată de Pământ. În funcție de cât de mult traversează centrul acestei zone sau doar partea sa exterioară parțial luminată, eclipsa poate fi totală sau parțială.

Pentru ca fenomenul să se producă, cele trei corpuri cerești - Soarele, Pământul și Luna - trebuie să fie aproape perfect aliniate, ceea ce face fiecare eclipsă un moment spectaculos al cerului nopții.

Fenomenul de „Lună Sângerie”

În timpul unei eclipse totale de Lună, satelitul natural al Pământului poate apărea roșu sau portocaliu. Acest lucru se întâmplă deoarece lumina solară, care nu este blocată de Pământ, este filtrată de atmosfera terestră înainte de a ajunge pe corpul ceresc.

Fenomenul optic cunoscut sub numele de „dispersie Rayleigh” ( împrăștiere) permite razelor roșii să fie deviate mai puțin decât celelalte culori, oferind astfel această nuanță spectaculoasă și vizibilă de pe Pământ.” , a mai adăugat specialistul în astronomie

Cum se poate observa o eclipsă de Lună

„O eclipsă de Lună poate fi observată în siguranță cu ochiul liber, fără riscuri pentru vedere, spre deosebire de eclipsa de Soare, care necesită protecție specială. Nu este nevoie de echipamente pentru a urmări fenomenul, deși un binoclu sau un telescop pot oferi o imagine mai clară a Lunii și a nuanțelor caracteristice.

Pentru a urmări fenomenul în condiții optime în România, este recomandat să alegem un loc ferit de luminile puternice ale orașului și de obstacole precum clădiri înalte. Un cer senin și lipsa norilor sporesc vizibilitatea, oferind o priveliște completă și impresionantă a spectacolului ceresc.”, conchide sursa Digi24.ro

