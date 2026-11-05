Un elev de 13 ani din Cluj a ajuns la spital, după ce a fost atacat de un coleg cu un cuțit. Incidentul s-a petrecut în sala de clasă. Inițial, victima le-ar fi spus profesorilor că s-a tăiat într-o sticlă spartă.

Atenție, urmează informații cu puternic impact emoțional.

Elevul de 13 ani de la Școala Gimnazială din comuna Cătina, județul Cluj, a ajuns la spital după ce ar fi fost rănit cu un cuțit de un coleg de 15 ani. Incidentul s-a petrecut în sala de clasă, la scurt timp după ce copiii au ajuns la școală.

Profesorii au fost cei care au sunat la 112, iar un echipaj SMURD a intervenit și l-a dus pe copil la spital, pentru îngrijiri medicale.

Se pare că, inițial, băiatul rănit le-ar fi spus profesorilor că s-a tăiat într-o sticlă spartă. Ulterior însă, după ce copilul a ajuns la spital, s-a aflat că rana a fost provocată de un cuțit.

Conducerea școlii a anunțat Inspectoratul Școlar Județean Cluj și a cerut sprijinul polițiștilor. Verificările au confirmat că a fost vorba despre un conflict între doi elevi.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, iar cercetările continuă pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul.

Editor : A.C.