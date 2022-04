Elev incendiat în timpul orelor, în Botoșani. Băiatul dă vina pe colegi, aceștia spun că și-a dat singur foc

Un elev în vârstă 17 ani al Liceului Tehnologic din Flămânzi, județul Botoșani, a ajuns la spital, luni, după ce a suferit arsuri grave în timpul orelor de curs. Băiatul spune că ar fi fost incendiat de colegi, însă aceștia susțin că și-ar fi dat foc singur, cu un spray și o brichetă, relatează Monitorul de Botoșani.

Totul s-a petrecut în cursul zilei de luni, când elevul se afla la ora de Educație Tehnologică, pe care o preda directoarea liceului. Profesoara a ieșit din clasă câteva minute, pentru a rezolva o problemă, când a avut loc incidentul.

„Am fost un pic ieşită în curtea şcolii, pentru că aveam de rezolvat un proiect de finanţare, era o problemă urgentă. Cât am fost ieşită la seră au venit directoarea adjunctă și agentul de pază, era liniște. La un moment dat mi-a zis femeia de serviciu să vin repede. Când am intrat, o parte dintre băieți fugiseră, iar apoi am văzut că unul era ars. După ce am chemat salvarea, am întrebat pe colegi ce s-a întâmplat și mi-au spus că el a făcut-o. Nu știu pe cine să cred, camere de supraveghere nu avem.

Până să vină salvarea, el striga mi-au dat foc, mi-au dat foc. Problema este că acest copil este cu CES (n.r. – nevoi educaționale speciale), are retard mintal, are multe probleme. Nu poți să-ți dai seama dacă realitatea lui are vreo treabă cu realitatea mediului înconjurător”, a declarat directoarea pentru Monitorul de Botoșani.

Elevul susține că l-ar fi incendiat colegii săi, cu o brichetă, însă aceștia spun că, de fapt, el s-ar fi jucat cu spray-ul de șters tabla, pe care l-ar fi luat să curețe banca și, la un moment dat, când a utilizat spray-ul a aprins și bricheta, luând astfel foc.

Adolescentul a ajuns la Compartimentul de Primiri Urgențe din cadrul Pediatriei din Botoșani și, ulterior, a fost solicitat transferul la Iași, pentru că are arsuri de gradele II și III, pe o suprafață de aproximativ 20% din corp.

„Are o arsură prin flacără pe 20% din suprafaţa corporală, respectiv la nivelul feţei, regiunii cervicale anterioare, torace şi la nivelul membrelor, parcelar. Declarativ, a fost agresat fizic. A fost internat într-o primă etapă pe secţia ATI, a fost stabilizat, şi s-a iniţiat terapia specifică. Având în vedere starea evolutivă favorabilă, a fost transferat la Unitatea de Arşi pentru a se continua terapia specifică. Arsurile pot avea întotdeauna şi o evoluţie imprevizibilă. Sperăm ca acest caz să fie favorabil. Nu sunt arsuri de căi aeriene superioare, însă vom trage o concluzie după câteva zile de terapie. Are intervenţii chirurgicale programate care îndepărtează zonele de necroză şi probabil va fi nevoie şi de grefe pe zonele respective", a explicat purtătorul de cuvânt al Spitalului de Pediatrie ''Sf. Maria'' din Iaşi, dr. Solange Roşu, potrivit Agerpres.

