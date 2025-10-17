Live TV

Video Elevii liceului afectat de explozie vor face ore online. Ministrul Daniel David: Sperăm să reabilităm clădirea în două săptămâni

Data publicării:
ID322136_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
Liceul „Bolintineanu”. Sursa: INQUAM/Pana_Tudor

Explozia puternică a zguduit din temelii clădirea Liceului „Bolintineanu”, aflat în apropiere. Aproxmativ 700 de elevi care învățau acolo în momentul deflagrației au fost evacuați de urgență, alături de 40 de cadre didactice. Suflul exploziei a spart geamurile mai multor săli de clasă, anunță Digi24. Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că se iau măsuri pentru reabilitatea liceului pentru ca elevii să se poată întoarce la ore în aproximativ două săptămâni.

„Erau două corpuri de clădire acolo. Un corp nu a fost afectat, cel puțin aparent, celălalt a fost serios afectat. (...) Comitetul pentru Situații de Urgență analizează ce se va întâmpla și cu activitatea educațională. (...) În urma acestui demers școala ar trebui să propună trecerea în online pentru săptămâna viitoare, fiindcă este vorba de a face reparații acolo, a evalua sălile, a evalua clădirile. Cel mai probabil, săptămâna viitoare activitatea educațională va fi online. După aceea urmează săptămâna de vacanță și să sperăm că în cele două săptămâni se vor putea corecta acolo lucrurile și copiii să revină cu prezență fizică”, a declarat ministrul Educației, Daniel David.

Dacă aceste metode nu vor funcționa, se vor identifica alte soluții pentru ca elevii să-și continue studiile cu prezență fizică.

„Ar fi un termen scurt până vom reuși să preluăm procesul cu prezență fizică activitatea online. Sau să găsim alte spații temporare până când sălile se vor repara și toate analizele vor arăta că clădirile sunt sigure pentru copii”, a spus David.

Ministrul a precizat că „din corpul A, din 23 de săli, 15 sunt afectate. Geamuri sparte... bucăți de cărămizi care au ajuns din bloc în școală. (...) Vrem să facem o analiză, ca nu cumva să se fi schimbat ceva în structura, în aspectele de rezistență ale clădirii”.

Inspectoratul în Construcţii realizează în regim de urgenţă expertiza tehnică a clădirii. De asemenea, Poliţia, Jandarmeria şi Poliţia Locală asigură ordinea publică şi prevenirea accesului neautorizat în locuinţele afectate.

Citește și Reacția Distrigaz după explozia din Rahova: „Sigiliul de pe robinetul închis în ziua precedentă era rupt”. Locatarii făcuseră sesizare

