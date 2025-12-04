Live TV

Erupție de apă cu metan și sulf într-o gospodărie din Sântimreu, Bihor, după un foraj greșit: locuință e evacuată, zona e monitorizată

ambulanta smurd
Foto: ISU

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor s-a reunit, după ce un foraj necorespunzător realizat într-o gospodărie din localitatea Sântimreu a declanşat erupţia unei coloane de apă însoţită de gaz metan şi sulf. Persoanele din locuinţă au fost evacuate, iar zona este monitorizată de pompieri şi angajaţii Administraţiei Bazinale de Apă Crişuri.

„Prefectul judeţului Bihor, Marcel Dragoş, a convocat şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în cadrul căreia a fost prezentată situaţia care a intervenit în localitatea Sântimreu, comuna Sălard, în urma execuţiei necorespunzătoare a unui foraj de alimentare cu apă. Acesta a fost realizat în gospodăria unei persoane fizice şi a declanşat erupţia unei coloane de apă însoţită de gaz metan şi sulf”, a anunţat, joi, Prefectura Bihor.

Sursa citată a precizat că situaţia a fost sesizată de către Primăria comunei Sălard în dimineaţa zilei de 28 noiembrie, moment de la care echipe ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” a judeţului Bihor şi Administraţiei Bazinale de Apă Crişuri monitorizează permanent situaţia din teren.

„Au fost luate măsuri operative pentru deschiderea şi ventilarea zonei, s-au efectuat măsurători constante pentru determinarea concentraţiei de gaz metan care nu prezintă valori cu risc de explozie, au fost evacuate persoanele fizice din gospodărie. În ceea ce priveşte debitul de apă s-au efectuat operaţiuni de limitare a acestuia şi de direcţionare pentru a putea fi colectat în râul Barcău”, a mai transmis sursa citată.

Prefectura precizează că astfel de incidente s-au mai produs în trecut: „Este cunoscut faptul că în această zonă, datorită specificului geologic, au mai avut loc incidente similare în ultimii ani, motiv pentru care autorităţile solicită cetăţenilor să acţioneze cu respectarea normelor legale şi doar în baza avizelor necesare pentru astfel de lucrări, emise de autorităţile competente”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

