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Escrocherie cu ATM-uri Bitcoin și falși reprezentanți ASF. Doi tineri, reținuți după ce au înșelat o femeie cu aproape 287.000 de lei

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Withdrawing money from ATM with credit card
După ce şi-a dat seama că a fost înşelată, femeia a depus plângere penală. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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O femeie din București a rămas fără aproape 287.000 de lei după ce a fost convinsă de escroci, care s-au prezentat drept reprezentanți ai ASF și ai unei bănci, că este victima unui furt de identitate. Doi tineri ucraineni, de 19 și 20 de ani, au fost reținuți în acest caz, fiind cercetaţi pentru complicitate la înşelăciune şi uz de fals.

Conform Poliţiei Capitalei, la data de 4 iulie, poliţiştii Secţiei 9 au fost sesizaţi de către o femeie, în vârstă de 39 de ani, cu privire la faptul că, în 2 - 3 iulie, a fost victima unei înşelăciuni.

Ea a relatat că mai multe persoane au contactat-o telefonic, prezentându-se în mod fals drept reprezentanţi ai unor instituţii (Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai unei unităţi bancare), susţinând că este victima unui furt de identitate şi că fondurile sale sunt în pericol.

Sub acest pretext, au determinat-o să depună aproximativ 69.700 de lei în ATM-uri Bitcoin, folosind coduri QR transmise de apelanţi. În aceste împrejurări, femeia a depus, prin intermediul ATM-urilor Bitcoin, suma de aproximativ 69.700 de lei.

Ulterior, invocând faptul că tranzacţiile prin ATM nu mai funcţionează, au stabilit o întâlnire în Parcul Florilor din Sectorul 2, unde un bărbat, folosind parola comunicată anterior de presupusul reprezentant ASF şi pretinzând că este reprezentant al băncii, a preluat de la femeie suma de aproximativ 217.000 de lei.

După ce şi-a dat seama că a fost înşelată, femeia a depus plângere penală, iar poliţiştii Secţiei 9 au reuşit să-i identifice pe cei doi cetăţeni ucraineni, unul bănuit că a ridicat suma de bani, iar celălalt că i-a facilitat transportul către locul întâlnirii.

Cei doi ucraineni, în vârstă de 19, respectiv 20 de ani, au fost prinşi miercuri cu ajutorul poliţiştilor din Azuga, judeţul Prahova, fiind duşi la sediul Secţiei 9 Poliţie. Faţă de aceştia a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, fiind cercetaţi pentru complicitate la înşelăciune şi uz de fals, urmând să fie prezentaţi magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.

Editor : M.I.

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