Este corect să urezi „La mulți ani" pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului? Recomandările preotului pentru Sfânta Maria Mare

Sfânta Maria Mare, 15 august. Foto Getty Images
Se urează “La multi ani” pe 15 august? Ce nume romanești sunt sărbătorite de Sfânta Maria

Pe 15 august, în calendarul ortodox este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului, praznic denumit popular și Sfânta Maria Mare. În fiecare an, românii au aceeași întrebare, dacă se urează “la multi ani” pe 15 august sau pe 8 septembrie, cu ocazia Nașterii Fecioarei Maria. Părintele Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București, a explicat pentru Digi24 când este recomandat să le faci urări sărbătoriților.

Adormirea Maicii Domnului, cunoscută și sub numele de Sfânta Maria Mare, este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox. În această zi cu profundă însemnătate religioasă, Biserica prăznuiește trecerea la cele veșnice a Maicii Domnului, iar pentru mulți români este și un prilej de bucurie, deoarece își serbează onomastica.

Se urează “La multi ani” pe 15 august?

Sunt persoane care susțin că pe data de 15 august nu se urează „la mulți ani” sărbătoriților care poartă numele Fecioarei Maria, deoarece praznicul Adormirea Maicii Domnului reprezintă momentul mutării Ei cu trupul în Cer.

Părintele Cazacu a transmis pentru Digi24: „Este o sărbătoare de care trebuie să ne bucurăm în fiecare an cu sufletul deschis și multă iubire. Sunt milioane de români care își serbează onomastica pe data de 15 august, cu ocazia Adormirii Maicii Domnului, pentru că Maria este cel mai popular prenume din lume. Este ocazia perfecta să le urăm „la mulți ani”.

Ne bucurăm pentru faptul că Maica Domnului nu a murit, ci a fost mutată cu trupul la Cer. Este o bucurie și o minune reîntâlnirea dintre Fiul Hristos și Maica Domnului, mai ales că, pentru noi, oamenii, viața pe pământ este limitată. Petrecerea noastră pe pământ este o pregătire pentru viața cea veșnică la care Maica Domnului S-a mutat.”

„Spunem la mulți ani tuturor celor pe care îi iubim cu fiecare ocazie, dar și pe data de 15 august”

Chiar dacă oamenii, atunci când aud denumirea sărbătorii, Adormirea Maicii Domnului, cred că este un eveniment trist, în esență, sărbătoarea este celebrată cu înțelepciune, iubire și milostenie pentru noi toți în întreaga lume. Este ziua în care sufletul și trupul Său este luat de Iisus, Fiul, și ridicat la Ceruri, iar pentru noi acest eveniment este o bucurie, o glorie. Maica Domnului își îndeplinește misiunea întregului neam omenesc pe acest pământ. Îndemnul meu este să celebrăm Adormirea Maicii Domnului prin iubire, bunătate, iertare și rugăciune, și să ne prețuim oamenii dragi.", conchide sursa Digi24.

Ce nume romanești sunt sărbătorite de Sfânta Maria

Maria este unul dintre cele mai răspândite nume de origine biblică, iar cu ocazia sărbătorii Maicii Domnului își serbează onomastica nu numai cei care poartă numele Sfintei, ci și persoanele cu prenume derivate precum:

  • Ana Maria;
  • Mariana/Marian; Marin/Marina;
  • Marcica/Mioara; Mărioara/Marieta;
  • Măruța/Măriuța/ Marița;
  • Marinela/Marilena; Mari/Meri;
  • Mia/Maia; Mița/Mimi; Marinel/Mari.

Sfânta Maria Mică este sărbătorită pe 8 septembrie

Pe data de 8 septembrie, în caledarul ortodox este sărbătorită Nașterea Maicii Domnului, zi denumită popular și Sfânta Maria Mică. Nașterea Fecioarei Maria este prima sărbătoare mare a noului an bisericesc, care începe pe data de 1 seprembrie și se celebrează în biserica ortodoxă și cea catolică.

