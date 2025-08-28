Replica „Eu sunt Poliția”, rostită de agentul Andrei Jianu în momentul în care a intervenit pentru a opri agresarea unui livrator străin pe o stradă din București, a devenit virală pe internet. Marian Godină a făcut publice numele și imaginea polițistului, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară, mulți felicitându-l pentru curaj și profesionalism.

Poliţistul Marian Godină a postat, pe pagina sa de socializare, o imagine cu poliţistul care a intervenit promt după ce un tânăr de 20 de ani a lovit un livrator străin spunându-i că este „invadator” şi cerându-i să se întoarcă în ţara sa.

Poliţistul, aflat în timpul liber în momentul intervenţiei, se numeşte Andrei Jianu. Reacţiile internauţilor nu au întârziat să apară, cele mai multe mulţumindu-i tânărului poliţist pentru modul în care a rezolvat situaţia şi cerând autorităţilor tragerea la răspundere a deputatului AUR Dan Tanasă. Săptămâna trecută, Godină a făcut plângere penală împotriva acestuia pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după ce parlamentarul a postat pe Facebook un text în care îi îndemna pe români să refuze comanda „dacă nu e livrată de un român”. „Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!!!", a scris Tanasă.

„Agresorul livratorului nepalez a primit mandat de arestare pentru 30 de zile. În imagine e colegul meu, agent de poliţie Jianu Andrei. Felicitări, Andrei!”, a scris pe Facebook Marian Godină, iar sub acest text a publicat poza poliţistului.

Reacția lui Sebastian Burduja la postarea lui Marian Godină

Reacţiile internauţilor nu au întârziat să apară, unul dintre cei care a comentat la postarea poliţistului Marian Godină fiind fostul ministru al energiei Sebastian Burduja: „Respect! Bine că eraţi acolo. Şi ce păcat că există astfel de specimene. Şi ce păcat că au fost incitate la ură de un parlamentar! Mizerabil!”, a scris acesta, în timp ce un internaut l-a întrebat dacă există comisie de displină la Parlament.

”Nu aveţi comisie de displină la Parlament? Nu există legi care să pedepsească incitarea la ură? Unde este justiţia? De ce nu se autosesizează? Sau se autosesizează numai când le dispar privilegiile şi fac greve! Ruşine!”, scrie acesta, replica fostului ministru fiind că parlamentarul „are deja plângere penală” făcută „chiar de Marian Godină”.

„Felicitãri pentru reacţie şi atitudine. Intervenţia (...) mi-a ridicat moralul dupã ce am avut un gust amar lãsat de fapta infectã a agresorului! Mulţumesc pentru atitudine!”, este mesajul unei tinere.

Totodată, internauţii au remarcat şi l-au felicitat pe poliţistul Andrei Jianu pentru replica dată victimei, în momentul în care aceasta l-a rugat să sune la Poliţie. „Eu sunt Poliţia!”, a venit răspunsul scurt, în limba engleză, al poliţistului aflat în timpul liber şi îmbrăcat, cel mai probabil, în civil.

„Cred că orice poliţist îşi doreşte să spună replica asta la un moment dat. Bravo, Andrei!”, este replica altei persoane care a comentat pe pagina de Facebook a poliţistului Marian Godină.

Cum s-a întâmplat agresiunea livratorului străin

Un cetăţean străin care făcea livrări cu o bicicletă, în Bucureşti, a fost lovit, marţi seară, de un tânăr de 20 de ani, care i-a cerut să se întoarcă în ţara lui, susţinând că este un ”invadator” şi filmând agresiunea. Incidentul a fost văzut de un poliţist de la Secţia 7, aflat în timpul liber, care l-a prins şi imobilizat pe agresor. Tânărul a fost reţinut iniţial şi ulterior arestat preventiv.

Videoclipul care surprinde agresiunea şi intervenţia poliţistului a fost publicat de Marian Godină pe Facebook. În imagini se vede cum tânărul, care filmează cu telefonul, se îndreaptă spre livrator şi îl loveşte, spunându-i să se întoarcă în ţara lui şi numindu-l ”invadator”.

”Ieri, 26 august 2025, un poliţist din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 7 Poliţie, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetăţean străin. Poliţistul a intervenit prompt şi eficient, iar bărbatul, bănuit de comiterea faptei, care a încercat să fugă, a fost prins imediat şi imobilizat de poliţist”, a precizat, miercuri, Poliţia Capitalei.

Ulterior, acolo au ajuns poliţiştii din cadrul Secţiei 7 aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, care i-au acordat sprijin. Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Secţiei 7 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru lovire sau alte violenţe.

”Intervenţia promptă şi eficientă a poliţistului aflat în timpul liber demonstrează încă o dată spiritul civic şi profesionalismul angajaţilor Poliţiei Capitalei. Siguranţa comunităţii rămâne o prioritate, iar angajamentul poliţiştilor Capitalei se reflectă în intervenţiile rapide şi ferme pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale”, a adăugat Poliţia Capitalei.

Săptămâna trecută, poliţistul Marian Godină a anunţat că a făcut plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, susţinând că parlamentarul a postat pe Facebook textul: ”Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!!!". Godină susţinea că prin acest text Tanasă ”incită în mod clar la discriminarea muncitorilor din Asia şi Africa”.

Editor : M.I.