Țările europene vor ca președintele american Donald Trump să desfășoare avioane de vânătoare americane în România, ca parte a garanțiilor de securitate ale SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, potrivit informațiilor The Times.

Înalți șefi militari europeni discută despre desfășurarea de avioane F-35 americane în România, unde NATO își construiește cea mai mare bază aeriană din Europa, pentru a descuraja Rusia de la o nouă invazie.

Luni, Trump a exclus desfășurarea de forțe americane pe teren în Ucraina, dar a declarat că este dispus să ofere sprijin „aerian” ca parte a garanțiilor de securitate ale SUA.

În urma acestei întâlniri, la care au participat președintele Zelenski și lideri europeni, șefii militari s-au reunit la Washington pentru a discuta logistica sprijinului american.

Generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme al SUA, i-a găzduit pe generalii de rang înalt din Marea Britanie, Germania, Franța, Finlanda și Italia pentru a discuta despre garanțiile de securitate americane.

În prezent, NATO desfășoară misiuni de poliție aeriană deasupra Mării Negre de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu din România, care a fost un centru pentru forțele americane în timpul războiului din Irak și este cea mai probabilă locație pentru avioanele americane.

Pe lângă avioanele de vânătoare americane cu baza în România, țările europene doresc garanții privind utilizarea în continuare a sateliților americani pentru GPS și recunoaștere în Ucraina. Acestea doresc un angajament al SUA de a furniza Ucrainei rachete de apărare aeriană Patriot și NASAMS pentru a doborî ținte rusești, precum și permisiunea de a zbura cu avioane spion deasupra Mării Negre.

RAF (forțele aeriene britanice) a efectuat misiuni de recunoaștere cu avioane Rivet Joint încă din primele zile ale războiului, dar aeronavele fabricate de Boeing necesită aprobarea americană pentru a zbura.

Ca parte a așa-numitei coaliții a celor dispuși, Marea Britanie s-a oferit să desfășoare avioane de vânătoare Typhoon în vestul Ucrainei și o brigadă de 3.000-5.000 de soldați pentru a antrena Armata ucraineană. Franța, Canada și Australia ar putea, de asemenea, să trimită trupe în vestul Ucrainei.

Cu toate acestea, Rusia s-a opus desfășurării oricăror trupe occidentale. Miercuri, Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat că Moscova și Beijingul ar trebui să aibă drept de veto asupra sprijinului militar occidental pentru Ucraina și a spus că discuțiile NATO privind garanțiile de securitate sunt un „drum spre nicăieri”.

Lavrov a declarat că garanțiile de securitate discutate între Rusia și Ucraina la Istanbul în 2022 au fost un „exemplu foarte bun” a ceea ce ar aproba Kremlinul. Conform acestor propuneri, cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU - China, Rusia, Statele Unite, Marea Britanie și Franța - ar avea fiecare puterea de a respinge sprijinul militar pentru Ucraina. Un astfel de acord ar permite Kremlinului să blocheze orice încercări de a ajuta Ucraina.

Miercuri, Lavrov a avut și el o discuție ezitantă cu privire la o întâlnire dintre Putin și Zelenski.

Casa Albă a declarat luni că o astfel de întâlnire ar trebui să aibă loc înainte ca Trump să ofere o mediere la un summit trilateral.

Lavrov a declarat miercuri că Putin „ia în considerare ridicarea nivelului șefilor de delegații” în cadrul discuțiilor actuale dintre cele două părți.

Trei runde de negocieri de pace de la Istanbul din acest an au înregistrat puține progrese și au fost în mare parte tratate cu dispreț de către Kremlin. Principalul negociator rus în cadrul acestor discuții a fost Vladimir Medinski, fost ministru al Culturii.

Lavrov a declarat: „În urma conversației telefonice [de luni] cu președintele SUA, Donald Trump, președintele nostru, Vladimir Putin, a propus nu doar continuarea acestor discuții, ci și luarea în considerare a ridicării nivelului șefilor de delegații.”

„Suntem deschiși la orice format. Dar când vine vorba de întâlniri la cel mai înalt nivel, acestea trebuie pregătite cu cea mai mare atenție în fiecare etapă dinainte, astfel încât summiturile să nu agraveze situația, ci să aducă o concluzie reală negocierilor pe care suntem pregătiți să le continuăm.”

Amiralul Sir Tony Radakin, șeful forțelor armate britanice și șeful Statului Major al Apărării, a participat miercuri la discuții la Pentagon. Radakin se bucură de încrederea ucrainenilor și a atenuat anterior tensiunile dintre Kiev și Washington.

Radakin a participat, de asemenea, la o întâlnire virtuală cu șefii apărării NATO, în cadrul căreia aliații au discutat despre sprijinul lor pentru Ucraina.

