EXCLUSIV Accidentul din Ungaria. Fratele șoferului: Microbuzul era pentru marfă

Tragedia din Ungaria, în care nouă oameni din Mureş au murit, a lăsat în urmă multă durere şi 16 copii orfani. Autorităţile au instituit o celulă de criză, care le oferă acum familiilor consiliere psihologică şi ajutor pentru a depăşi şocul. Familiile vor primi însă despăgubiri şi de la firmele de asigurări, pentru că oamenii munceau cu acte în regulă, în străinătate. Nu acelaşi lucru se va întâmpla însă şi cu familia şoferului. Bărbatul, care avea un magazin sătesc, nu avea autorizaţie pentru transport de persoane, iar microbuzul pe care îl conducea era unul de marfă.

O echipă formată de psihologi şi asistenţi de la Protecţia Copilului a mers la familiile îndoliate din cele două comune din Mureş. Specialiștii au vrut să afle în ce stare sunt copiii rămaşi fără părinţi şi cum îi pot ajuta pe viitor. Cea mai grea situaţie este a unei familii din localitatea Agrişteu, unde șase copii au rămas şi fără mamă, şi fără tată.

„Cea mai mare are 15 ani și cel mai mic 5 sau 6. După ce va fi adus acasă, înmormântarea făcută, copiii vor fi împărțiți între rude, între frați și unchi și bunici, câte unul, câte doi, fiecare după cum dorește”, spune un vecin.

„Le ținem noi, eu sunt fratele lui, a murit și...ce să facem, n-avem cum să le lasam, să le împrăștiem la unul și la altul...nu avem cum. Avem și aici casa, și dincolo”, a declarat Dorel Lăcătuș, fratele unei victime.

Românii morţi în accident munceau în străinătate, pe plantaţiile de hamei din Slovenia. Pentru că aveau asigurările plătite, familiile lor vor primi despăgubiri.

În schimb, fratele şoferului care a provocat accidentul spune că acesta nu avea autorizaţie să transporte persoane, iar microbuzul era pentru marfă.

„Fratele meu are permisul de 8-9 ani, dar nu a facut probleme niciodată. Mergea foarte bine, mergea civilizat, nu a făcut probleme niciodată”, a declarat pentru Digi24 Viorel Zălau, fratele șoferului.

Primăria din sat confirmă că singura firmă înregistrată în acte pe numele său este un magazin alimentar şi nicidecum una de transport persoane.

„Alimentație publică. Deci are o firmă deschisă, un magazin, în localitatea Cioaș. Firmă de transport la noi nu este înregistrată, Primăria nu are cunoștință și nu are autorizată o firmă de transport persoane”, a declarat Szekely Ladislau, primarul comunei Mica.

Fratele şoferului spune însă că muncitorii l-au rugat pe şofer să îi aducă acasă.

„L-au sunat niște prieteni să meargă după ei, pentru că se cunoșteau, fratele meu era un om mai milos, așa, și-i ajuta”, povestește Viorel Zălau.

Reporter: Licență de transport persoane nu avea.

- Nu, pentru ca fratele meu nu făcea transport. Vă spun sincer, a declarat Viorel Zălau.

Între timp, autorităţile ungare şi române se ocupă de formalităţi, pentru a repatria trupurile victimelor din accident.

