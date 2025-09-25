Un exercițiu de amploare se desfășoară în Dâmbovița: peste 500 de militari români și străini participă la simulări tactice și scenarii cu situații de criză. Autoritățile fac apel la populație să nu intre în panică, pentru că totul face parte dintr-un exercițiu de pregătire.

Simulările au loc la Centrul de Perfecționare a Jandarmilor din județul Dâmbovița.

„Chiar în aceste momente jandarmii se pregătesc. Este vorba despre simularea unui protest violent. Îi vedeți în imagini cum încearcă să păstreze ordinea.

De cealaltă parte se află protestatarii. Ei au dat foc la mai multe cauciucuri. Sunt și pompierii care sting focul. La aceste momente sunt exerciții care îi pregătesc pe luptători să acționeze în situații de risc”, a relatat de la fața locului jurnalista Digi24 Teodora Chiuș.

Tot astăzi a fost simulat și un atac asupra unei coloane oficiale.

Jandarmeria Română a făcut apel la populație să nu intre în panică: „Toate activitățile sunt planificate, controlate și fac parte dintr-un exercițiu de pregătire, neexistând niciun pericol real pentru cetățeni”, precizează autoritățile, într-un mesaj transmis pe Facebook.

Sunt exerciții care au loc în fiecare an. Jandarmii încearcă să se pregătească cât mai bine pentru a acționa în situații de risc.

În 2025 este a 11-a ediție a acestui exercițiu, la care participă peste 500 de militari din 15 țări.

