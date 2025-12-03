Live TV

Exercițiu militar cu muniţie de război în apropierea orașului Tulcea. Accesul civililor în zonă este restricționat

Data publicării:
tanc si foc
Foto: Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro/ Facebook

Poligonul Cataloi din apropierea municipiului Tulcea găzduieşte, începând de miercuri, noi şedinţe de tragere cu muniţie de război, iar autoritatea locală a informat populaţia pe site-ul propriu cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia pentru a preveni apariţia unor incidente.

Tragerile de infanterie cu muniţie de război se desfăşoară trei zile pe săptămână, până pe data de 18 decembrie, inclusiv între orele 8:00 - 16:00, respectiv 8:00 - 20:00, iar populaţiei i se recomandă să nu intre în perimetrul zonei militare pentru a reduce la maximum riscurile, potrivit sursei citate. 

„Populaţia civilă care se află în zona poligonului este obligată să nu intre în perimetrul Zonei Militare Restricţionate/ de siguranţă al poligonului pe timpul tragerilor (valabil pentru persoane, animale, atelaje, autovehicule), să părăsească imediat zona în cazul în care au pătruns accidental, pe timpul tragerilor, să respecte semnificaţia indicatoarelor instalate şi indicaţiile personalului de pază referitoare la interzicerea pătrunderii în zona de siguranţă restricţionată pe timpul executării tragerilor, ridicării, mutării sau deplasării oricăror elemente de muniţie şi deşeuri metalice din zona poligonului sau apropierea acestuia, indiferent de natura lor”, se arată în anunţul făcut public de Primăria municipiului Tulcea, potrivit Agerpres. 

Zona restricţionată populaţiei în timpul şedinţelor de trageri de infanterie cu muniţie de război este delimitată de podul de cale ferată Cataloi şi cariera de piatră Mineri, mai arată aceeaşi sursă.

