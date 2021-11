Experiment Digi24 cu camera ascunsă | Cum se respectă restricțiile la restaurante și terase

Certificatul verde este obligatoriu în toate localurile non-esențiale, de la cafenele la magazine de haine, de aproape trei săptămâni. Multe afaceri au avut de pierdut, din cauză că numărul clienților a scăzut drastic, într-o țară în care abia 4 din 10 adulți sunt vaccinați anti-COVID. Așa că tot mai multe localuri flexibilizează aplicarea legii și primesc clienți fără certificat: fie nu îi controlează deloc, fie îi cred pe cuvânt că l-au uitat acasă. O echipă de jurnaliști Digi24 a mers, cu o cameră ascunsă, în cinci localuri din București, din zone centrale. În 3 dintre ele au putut intra fără să prezinte actele medicale. Precizăm că cei doi jurnaliști care au filmat materialul sunt vaccinați cu schema completă.

Cafenea, Piața Romană

Jurnaliști Digi24, cu camera ascunsă: Bună ziua! Vrem și noi o masă de două persoane, vă rog!

În acest pub, situat într-o zonă centrală a Bucureștiului, respectiv la Piața Romană, angajații nu au întrebat cuplul în care pozau jurnaliștii Digi24 nicio clipă de certificatul verde. Deși au stat zeci de minute la masă, ba chiar au băut câte o cafea.

Angajat cafenea: V-ați hotărât?

Reporter: Da, eu aș vrea un espresso lung.

Angajat cafenea: Lapte dorești?

Reporter: Nu!

Reporteri, la plecare: Mulțumim frumos, o zi bună!

Angajat cafenea: La fel, vă mulțumim!

Chiar pe malul Dâmboviței, în centrul Capitalei, la o altă cafenea cunoscută, chelnerul care ne întâmpină trece cu vederea că reporterul Digi24 nu poate să prezinte certificatul COVID. Angajatul nici măcar nu poartă mască de protecție, deși angajații din HORECA sunt obligați.

Cafenea, Piața Unirii

Reporter: Problema este că nu am certificatul la mine, îl am, dar nu l-am scos la imprimantă.

Chelner: Ok, dumneavoastră aveți?

Reporter: Da.

Chelner: Da! E în regulă.

Reporter: Deci e în regulă dacă are doar colegul?

Chelner: Da.



Iar la un local din Cotroceni, după ce chelnerul ne-a primit în restaurant, fără să ne întrebe de certificat, ne-a invitat să stăm într-un spațiu amenajat afară, pentru că acolo erau mese disponibile.

Restaurant, Cotroceni

Reporter: Noi nu avem certificat verde.

Angajat restaurant: Nu este nicio problemă.

Reporter: Putem sta aici?

Angajat restaurant: Da!

Au fost și două localuri în care angajații nu au permis accesul fără certificat: un restaurant de la Unirii și o ceainărie din Cotroceni.

Restaurant, Piața Unirii

Reporter: Problema este că nu avem certificat verde.

Angajat restaurant: Atunci e o problemă. Nu prea avem voie.

Ceainărie, Cotroceni

Angajată ceainărie: Avem certificat, da?

Reporter: Nu, nu avem.

Angajată ceainărie: Să știți că nu pot să vă pun decât la pachet.

Operatorii economici care nu verifică certificatul verde riscă amenzi de până la 10.000 de lei.

