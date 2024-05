Primarul PSD din Gorj, care a lovit cu mașina o femeie dintr-un grup de susținători AUR și a picat testul antidrog, spune că a fost răcit și a luat medicamente.

Robert Ionuț Păiuși, primar: „Nu am consumat droguri, droguri însemnând cocaină, marijuana. E că mi-a ieșit la benzodiazepină. Un surplus medicamentos. În perioada asta am fost foarte răcit. Am luat pastile la greu. Ulterior, uneori seara, mai iau și xanax. Și asta mi-a ieșit mie. Nu e vorba de droguri, tras pe nas, injectat nimic.”

Primarul PSD al comunei Stejari din Gorj, Robert Ionuţ Păiuşi, a fost testat de poliţişti atât pentru alcool, cât şi pentru droguri, după ce a lovit cu maşina o tânără de 24 de ani, care participa la un miting al partidului AUR. Testul pentru alcool a ieşit negativ, însă testarea pentru eventuale droguri a indicat posibila prezenţă a unor substanţe interzise.

Robert Ionuţ Păiuși a mai fost vizat recent de acțiuni ale anchetatorilor, care au făcut mai multe percheziții la casa primarului, pe care procurorii l-au bănuit că ar fi decontat din bugetul primăriei cantități uriașe de combustibil, folosit însă în scop personal.

Același edil s-a făcut remarcat drept un admirator al lui Nicolae Ceaușescu și al lui Vladimir Putin.

