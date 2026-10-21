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Video Explozie într-o locuinţă din Constanţa. Un bărbat a fost evacuat și transportat la spital

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Foto: Captură video Digi24
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Pompierii au intervenit după ce s-a produs o explozie într-o locuinţă din Constanţa. Din interior a fost evacuat un bărbat de 72 de ani, care a fost rănit, fiind transportat la spital.

„Noaptea trecută, am fost solicitaţi să intervenim în urma producerii unei explozii la o locuinţă situată pe strada Fântânele, din municipiul Constanţa. La faţa locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, un echipaj SMURD şi un echipaj CBRN”, anunţă, miercuri dimineaţă, ISU Constanţa.

 Pompierii au precizat că explozia nu a fost urmată de incendiu şi s-a produs pe fondul acumulării de gaze provenite de la un aragaz defect.

 Din interiorul locuinţei a fost evacuat un bărbat în vârstă de 72 de ani, conştient, care prezenta arsuri la nivelul scalpului şi traumatisme la membrele superioare. Acesta a fost transportat la spital.

Editor : C.S.

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