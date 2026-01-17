Live TV

Video Explozie într-un bloc din Alba Iulia: zeci de persoane evacuate, doi răniți. Un bărbat cu arsuri grave va fi dus în străinătate

Data actualizării: Data publicării:
ab
Foto: ISU Alba

Două persoane au fost rănite în urma unei explozii produse sâmbătă dimineață într-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc din Alba Iulia. 20 de persoane au fost evacuate, iar doi oameni au fost răniți: un bărbat de 35 de ani și o femeie de 24 de ani. Bărbatul are arsuri pe 50% din corp și după stabilizare va fi trimis la tratament în străinătate.

ACTUALIZARE 09:25 Ministerul Sănătății anunță că bărbatul în vârstă de 35 de ani, cel mai afectat de explozie, are arsuri pe 50% din corp și căile respiratorii sunt afectate. În acest moment este intubat și a ajuns la UPU Alba, unde primește ajutor. Ministerul precizează că „după echilibrarea hemodinamica a pacientului și după consultul de specialitate se va solicita transfer în străinătate”.

Știrea inițială.

„Detaşamentul de pompieri Albă Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice şi prim ajutor medical în mun.Albă Iulia, str Arnsberg. Din informaţiile primite, ar fi vorba despre o explozie produsă la un apartament situat la etajul 3 al unui bloc, 2 persoane”, a anunţat iniţial ISU Alba.

La fața locului au fost alocate următoarele forțe și mijloace: două autospeciale de stingere, o autospecială pentru transport victime multiple, un microbuz, un echipaj de prim ajutor, un echipaj SMURD cu medic și o ambulanță SAJ cu medic.

La sosirea forțelor de intervenție, acestea au constatat că explozia a afectat mai multe apartamente din imobil. Pompierii au acționat pentru ventilarea spațiilor și evacuarea locatarilor din întregul bloc.

whatsapp-image-2026-01-17-at-07-28-07
Foto: ISU Alba

Două persoane au fost asistate medical la locul producerii evenimentului: un bărbat de circa 35 de ani, aflat la etajul al treilea al blocului, care a suferit arsuri la nivelul corpului, și o femeie de aproximativ 24 de ani, care a suferit o plagă la nivelul piciorului drept în timp ce se autoevacua de la etajul al patrulea al blocului, nefiind afectată de suflul explozei.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
1
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
femeie cu caciula se incalzeste la maini
2
Cum se anunță vremea în februarie, după o lună ianuarie geroasă. Estimări meteo pentru...
bancnote de 100 de lei
3
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a...
Emmanuel Macron a aparut cu un ochi rosu la un eveniment public
4
Emmanuel Macron a apărut cu un ochi roşu la un eveniment public. Ce a declarat...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_18_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Pensiile magistraților, amânate la CCR. Tudorel Toader: De data asta, chiar preşedintele...
OUT! Și-a pierdut postul de comentatoare, după ce a spus "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Digi Sport
OUT! Și-a pierdut postul de comentatoare, după ce a spus "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
raw explozie lugoj fara sursa _2__01000
Explozie la Poliția Rutieră Lugoj: A fost găsită o ţeavă spartă, în subteran, care ar fi putut provoca deflagraţia
UTRECHT - Emergency services are at the scene of a large fire at a house on Visscherssteeg. Several explosions were heard before the fire. ANP JEROEN JUMELET netherlands out - belgium out
„Explozie uriaşă” urmată de un incendiu în Olanda. Cel puțin 4 oameni au fost răniți
raw explozie lugoj fara sursa _2__01000
Ipoteza principală a anchetatorilor în cazul exploziei din secția de poliție din Lugoj. Apar însă alte semne de întrebare
photo-collage.png (45)
Explozie la Poliția Rutieră Lugoj: trei polițiști răniți și zeci de persoane evacuate. Suspiciuni privind o pungă de gaz în subteran
ARH N17 VISCOL TRANSALPINA CRACIUN POLITIE TRAFIC LANTURI CAUCIUCURI VO 251225_00033
Ședință de urgență în Alba din cauza vremii severe. Autoritățile, mobilizare totală după ninsori și vânt puternic
Recomandările redacţiei
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele...
Traian Băsescu pe strada
Ce spune Traian Băsescu despre ieșirea PSD de la guvernare și o...
Emmanuel Macron la o conferință despre protejarea oceanelor
„Bătălia pentru adâncuri”: resursele oceanelor redesenează harta...
bloc
Vânzări îngreunate pe piața imobiliară: Tot mai mulți români amână...
Ultimele știri
O judecătoare federală din Minnesota limitează tacticile ICE: nu pot aresta sau folosi forța împotriva protestatarilor pașnici
Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Vânzarea activelor Lukoil: Trezoreria SUA a prelungit termenul limită până la finalul lui februarie. Cine e interesat să cumpere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Accidentul de mașină care putea schimba istoria. Regina Mamă, la un pas de tragedie în timp ce era...
Cancan
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume...
Fanatik.ro
Ce șanse are FCSB să ajungă în play-off după înfrângerea cu FC Argeș! Super-computerul a făcut calculele...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Cum slăbești 6 kilograme în timp record după sărbători. Dieta-minune a lui Dumitru Dragomir
Adevărul
Zelenski susține că acordul de pace al lui Trump ar putea fi semnat la Davos săptămâna viitoare. Care sunt...
Playtech
Cât durează exact procesul de vânzare-cumpărare la notar: detaliul care contează cel mai mult
Digi FM
Theo Rose nu îi cere niciodată bani soțului. Nici măcar când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să...
Digi Sport
Ropote de aplauze! Românca Julia Sauter a izbucnit în lacrimi, la finalul programului liber de la Europenele...
Pro FM
Rochie cu transparențe, corset, atitudine de divă. Jennifer Lopez, spectaculoasă la petrecerea Vanity Fair
Film Now
„Te iubesc, Khalessi”. Jason Momoa și Emilia Clarke, la 15 ani de la debutul în „Game Of Thrones”. Zâmbetul...
Adevarul
Demonstrație spectaculoasă: un robot ucrainean a apărat singur o poziție timp de 45 de zile. „Inamicul nu a...
Newsweek
1.000 lei mai puțin la pensie după ce un pensionar cu 41 ani munciți a cerut recalcularea. Ce l-a tras în jos?
Digi FM
Scandal pe aeroport. O româncă, refuzată la îmbarcare după ce a băut „o vodcă mică și un suc” înainte de zbor
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Pamela Anderson și-ar fi dorit "o relație mai bună" cu fostul ei soț, Tommy Lee: "Îmi este dor de el. Mereu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...