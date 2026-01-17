Două persoane au fost rănite în urma unei explozii produse sâmbătă dimineață într-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc din Alba Iulia. 20 de persoane au fost evacuate, iar doi oameni au fost răniți: un bărbat de 35 de ani și o femeie de 24 de ani. Bărbatul are arsuri pe 50% din corp și după stabilizare va fi trimis la tratament în străinătate.

ACTUALIZARE 09:25 Ministerul Sănătății anunță că bărbatul în vârstă de 35 de ani, cel mai afectat de explozie, are arsuri pe 50% din corp și căile respiratorii sunt afectate. În acest moment este intubat și a ajuns la UPU Alba, unde primește ajutor. Ministerul precizează că „după echilibrarea hemodinamica a pacientului și după consultul de specialitate se va solicita transfer în străinătate”.

Știrea inițială.

„Detaşamentul de pompieri Albă Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice şi prim ajutor medical în mun.Albă Iulia, str Arnsberg. Din informaţiile primite, ar fi vorba despre o explozie produsă la un apartament situat la etajul 3 al unui bloc, 2 persoane”, a anunţat iniţial ISU Alba.

La fața locului au fost alocate următoarele forțe și mijloace: două autospeciale de stingere, o autospecială pentru transport victime multiple, un microbuz, un echipaj de prim ajutor, un echipaj SMURD cu medic și o ambulanță SAJ cu medic.

La sosirea forțelor de intervenție, acestea au constatat că explozia a afectat mai multe apartamente din imobil. Pompierii au acționat pentru ventilarea spațiilor și evacuarea locatarilor din întregul bloc.

Foto: ISU Alba

Două persoane au fost asistate medical la locul producerii evenimentului: un bărbat de circa 35 de ani, aflat la etajul al treilea al blocului, care a suferit arsuri la nivelul corpului, și o femeie de aproximativ 24 de ani, care a suferit o plagă la nivelul piciorului drept în timp ce se autoevacua de la etajul al patrulea al blocului, nefiind afectată de suflul explozei.

