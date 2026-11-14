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Explozie într-un imobil din Iași, după o acumulare de gaze. O persoană a ajuns la spital cu arsuri pe 20% din corp

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ambulanta 112
Foto: Shutterstock
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O persoană a ajuns la spital cu arsuri de gradul II pe 20% din suprafața corpului, în urma unei explozii produse în locuința sa din municipiul Iași. Deflagrația a fost provocată de o acumulare de gaze și s-a produs în momentul în care victima a încercat să aprindă aragazul, potrivit News.ro.

Alerta a fost dată printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Pompierii militari ieșeni au fost solicitați să intervină pe strada Poienilor, după ce a fost semnalat un posibil incendiu, în urma căruia o persoană fusese rănită.

La locul evenimentului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, cu echipajele aferente, precum și un echipaj medical cu medic de la Serviciul de Ambulanță Județean Iași.

„La sosirea echipajelor de intervenţie, a fost identificată o persoană conştientă şi cooperantă, care prezenta arsuri de gradul II pe aproximativ 20% din suprafaţa corporală. Victima a fost preluată de echipajul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi şi transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Spiridon Iaşi, pentru îngrijiri medicale de specialitate”, a transmis ISU Iași.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, pompierii au constatat că deflagrația s-a produs după aprinderea gazelor acumulate. Cauza probabilă indicată de aceștia a fost utilizarea defectuoasă a sistemului de aprindere al aparatului de preparat hrana.

Editor : A.P.

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