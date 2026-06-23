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Explozie puternică în Bacău: un copil de 5 ani și doi adulți au ajuns la spital cu arsuri grave

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Explozie puternică în Bacău: un copil de 5 ani și doi adulți au ajuns la spital cu arsuri grave. Foto via News.ro.
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Un copil de 5 ani și doi adulți au fost transportați de urgență la spital, marți seară, după explozia unei butelii într-o locuință din comuna Filipeni, județul Bacău. Cele trei victime au suferit arsuri de gradele II și III pe suprafețe întinse ale corpului. Potrivit autorităților, explozia s-a produs în urma unei acumulări de gaze, scrie News.ro.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, pompierii militari au fost solicitați să intervină în satul Valea Botului, din comuna Filipeni, după explozia unei butelii.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială pentru stingere cu apă și spumă, precum și trei echipaje medicale din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, respectiv două ambulanțe de tip B și o ambulanță de tip C. De asemenea, a fost anunțat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

În urma exploziei, trei persoane au fost rănite: un copil de 5 ani, care prezenta arsuri de gradul II pe aproximativ 30% din suprafața corporală, o femeie de 43 de ani, cu arsuri de gradul II pe aproximativ 45-50% din suprafața corpului, și un bărbat de 51 de ani, cu arsuri de gradul II-III pe aproximativ 50-55% din suprafața corporală.

Toate cele trei victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit ISU Bacău, explozia s-a produs în urma unei acumulări de gaze la butelie și nu a fost urmată de incendiu.

Editor : Ș.A.

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