Explozie puternică într-un apartament din Cernavodă. Un bărbat a fost rănit, zeci de locatari evacuați

O explozie s-a produs sâmbătă într-un apartament din Cernavodă, județul Constanța. Proprietarul locuinței, un bărbat de 60 de ani, a fost rănit de suflul deflagrației, iar zeci de persoane, inclusiv copii, au fost nevoiți să părăsească imobilul, potrivit News.ro.

Deflagrația a avut loc într-un apartament situat într-un bloc de pe strada Medgidia din Cernavodă.

Echipajele de intervenție de la ISU Constanța au constatat că proprietarul locuinței, un bărbat de 60 de ani, a fost rănit. Acesta era conștient și cooperant în momentul în care a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Potrivit autorităților, 20 de persoane aflate în bloc în momentul exploziei s-au autoevacuat, printre ele numărându-se și cinci copii.

Cauza deflagrației urmează să fie stabilită de specialiști.

