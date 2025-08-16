Live TV

Explozie puternică într-un apartament din Cernavodă. Un bărbat a fost rănit, zeci de locatari evacuați

Data actualizării: Data publicării:
Ambulanta-1-scaled
Foto: Alexandru Busca/Inquam Photos

O explozie s-a produs sâmbătă într-un apartament din Cernavodă, județul Constanța. Proprietarul locuinței, un bărbat de 60 de ani, a fost rănit de suflul deflagrației, iar zeci de persoane, inclusiv copii, au fost nevoiți să părăsească imobilul, potrivit News.ro.

Deflagrația a avut loc într-un apartament situat într-un bloc de pe strada Medgidia din Cernavodă.

Echipajele de intervenție de la ISU Constanța au constatat că proprietarul locuinței, un bărbat de 60 de ani, a fost rănit. Acesta era conștient și cooperant în momentul în care a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Potrivit autorităților, 20 de persoane aflate în bloc în momentul exploziei s-au autoevacuat, printre ele numărându-se și cinci copii.

Cauza deflagrației urmează să fie stabilită de specialiști.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Colosseum
1
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
putin trump summit alaska 55
2
Summitul din Alaska s-a terminat. Trump: „Mulțumesc mult, Vladimir. Ne revedem curând”...
fulger furtuna
3
Cod galben de furtuni puternice. Ce zone sunt vizate de avertizarea ANM
Nicușor Dan, la mănăstirea Sâmbăta de Sus.
4
Nicușor Dan explică de ce a mers la mănăstire, în loc să participe la ceremoniile de Ziua...
grecia
5
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Grecia
S-a aflat! Când și unde are loc ”nunta secolului”
Digi Sport
S-a aflat! Când și unde are loc ”nunta secolului”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
GettyImages-2221174152
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5...
lant uman
Scene șocante pe litoral: Lanț uman pentru salvarea unor turiști...
blocuri
Scumpiri masive în piața imobiliară. Bucureștiul a ajuns pe locul al...
hnZL_gOqeoE1GUfC-ezgif.com-resize
Kremlinul anunță că aeronava lui Putin a fost escortată de avioane...
Ultimele știri
Alexandru Rogobete anunță investiții de 120 de milioane de euro în ambulatorii de specialitate: „Nu mai așteptăm alți 35 de ani”
Pericol pe litoralul românesc: a fost arborat steagul roșu. Un turist a murit înecat la Jupiter
Turist străin, găsit mort pe un traseu din Bucegi. Ipoteza autorităților
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ilie Bolojan, cu Gheorghe Hagi. Foto- Facebook:Gheorghe Hagi
Premierul Bolojan, în vizită-surpriză la Academia Hagi și baza sportivă Farul
podul peste dunare la fetesti
Întârzieri de sute de minute pentru trenurile care merg spre litoral: probleme la rețeaua de contact între Fetești și Cernavodă
salvare
Operațiune dificilă pe o plajă din Constanţa: Două persoane luate de curenţi au fost salvate de jandarmi
Screenshot 2025-08-14 114624
Explozie urmată de incendiu în Bacău: fata de 14 ani, stabilă. Adulții, în stare gravă, dar apți de transfer în străinătate
reactoarele de la centrala cernavoda
Alarmă de incendiu la Centrala Nucleară de la Cernavodă: e vorba de o clădire administrativă. Precizările Nuclearelectrica
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e femeia pe care Julia Roberts a numit-o "cea mai frumoasă din lume". Cum arată azi, la 51 de ani: "Totul...
Cancan
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
Fanatik.ro
Medicii i-au spus că ”exagerează” prea mult și au trimis-o acasă, dar ulterior a paralizat. Cazul unei...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
FCSB forțează marea lovitură: transferul lui Florinel Coman! Despre ce bani e vorba. Exclusiv
Adevărul
Lupte în desfășurare între unitățile de elită și infanteriștii ruși pe frontul Pokrovsk. Luptătorii Azov au...
Playtech
Elena Udrea, la un pas de moarte, în vacanță! Familia a scăpat ca prin minune, cine i-a salvat
Digi FM
I s-a spus că nu poate avea copii, dar și-a dorit să devină mamă mai presus de orice. Gina Pistol: "M-am dus...
Digi Sport
Mii de oameni au votat: Manchester City tocmai a lansat ”cel mai urât echipament din istoria fotbalului”
Pro FM
Cum a învățat Nelly Furtado să-și iubească corpul la 46 de ani. Ce spune despre maternitate și despre...
Film Now
Sharon Stone, toată un zâmbet pe covorul roșu, înconjurată de cei trei fii. Se vede că au o relație excelentă
Adevarul
„Pâinea îngrașă, dar alte alimente sunt mult mai nocive” - Cercetător UBB, despre obiceiul alimentar care-i...
Newsweek
Pensiile speciale au crescut cu 4.400 lei în numai 3 ani. Pensiile contributive, cu doar 900 lei
Digi FM
Au fost căsătoriți 13 ani. Imagini rare cu Ben Affleck și fosta soție Jennifer Garner, împreună în public...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Un nou star britanic surprinde casele de pariuri în cursa pentru rolul lui James Bond. Actorul care rămâne în...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...