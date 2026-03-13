Live TV

Video&Foto Explozie puternică într-un bloc din Călărași: 17 locatari evacuați, trei persoane au ajuns la spital

Explozie puternică într-un bloc din Călărași: 17 locatari evacuați, trei persoane au ajuns la spital. Foto ISU Călărași

O explozie puternică s-a produs, joi seară, într-un apartament situat la etajul 1 al unui bloc din municipiul Călărași. Deflagrația, provocată cel mai probabil de o acumulare de gaze, nu a fost urmată de incendiu. 17 locatari au fost evacuați din imobil, iar trei persoane au ajuns la spital.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Călărași, pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 22:00, pe strada Victoriei, la blocul H21, unde s-a produs explozia într-un apartament aflat la etajul întâi al clădirii.

„În jurul orei 22.00 (12.03.2026), pompierii militari călărășeni au fost solicitați să intervină în municipiul Călărași, pe strada Victoriei, la blocul H21, unde în urma unei acumulări de gaze s-a produs o explozie puternică într-un apartament situat la etajul întâi al imobilului. Explozia nu a fost urmată de incendiu”, au transmis reprezentanții ISU Călărași.

La fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj CBRN, precum și echipaje de prim ajutor SMURD și ale Serviciului Județean de Ambulanță.

În urma deflagrației, 17 persoane au fost evacuate de pe scara blocului. Dintre acestea, două persoane au fost preluate de ambulanțele SAJ Călărași cu probleme minore și atacuri de panică. O a treia persoană, proprietarul apartamentului în care s-a produs explozia, a fost transportată la spital de echipajul SMURD. Bărbatul, în vârstă de 57 de ani, prezenta hipertensiune arterială și atac de panică.

Deschide galeria foto

Autoritățile au verificat ulterior starea imobilului. La fața locului au fost prezenți reprezentanți ai operatorului de gaze, ai rețelei electrice și ai Inspectoratului de Stat în Construcții, care au evaluat inclusiv structura de rezistență a blocului.

„La fața locului s-au făcut verificările de rigoare, fiind prezenți reprezentanți de la operatorul de gaze și de la rețele electrice, reprezentanți ai Inspectoratului de Stat în Construcție, care au efectuat verificări și din punct de vedere al structurii de rezistență a imobilului”, au mai precizat reprezentanții ISU.

Intervenția a fost realizată în sistem integrat, la fața locului fiind mobilizați pompieri, polițiști, jandarmi, echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță și polițiști locali.

După verificările efectuate, autoritățile au decis că imobilul nu prezintă riscuri pentru locatari.

„În jurul orei 00.30, primarul municipiului Călărași, inspectorul șef al ISU Călărași, împreună cu ceilalți factori de decizie au comunicat locatarilor de pe respectiva scară de bloc că, în urma verificărilor efectuate, se pot întoarce în apartamente în siguranță”, au transmis reprezentanții ISU Călărași.

