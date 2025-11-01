Explozie puternică urmată de incendiu într-o locuință din Dej: bărbat găsit mort sub dărâmături. Pompierii caută și alte victime

O explozie urmată de incendiu s-a produs, sâmbătă seară, la o locuinţă din Dej, judeţul Cluj. Pompierii au găsit sub dărâmături trupul unui bărbat de aproximativ 50 de ani, care a fost declarat decedat. Casa a fost distrusă complet, iar echipele de intervenţie verifică dacă mai sunt şi alte victime.

ACTUALIZARE 21.08 Pompierii au găsit sub dărâmături un bărbat care nu prezenta semne vitale. Victima, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a fost predată echipajului SAJ, însă medicii au declarat decesul, potrivit News.ro.

Casa a fost distrusă în totalitate, iar pompierii au verificat zona pentru a se asigura că nu există şi alte persoane surprinse sub dărâmături. Potrivit ISU Cluj, nu au fost identificate alte victime.

Știrea inițială

„Pompierii din cadrul Detaşamentului Dej intervin, în aceste momente, pe strada Mihai Viteazu din municipiul Dej, acolo unde s-a produs o explozie la o casă de locuit, urmată de incendiu”, anunţă, sâmbătă seară, ISU Cluj.

Din primele informaţii, o persoană nu ar fi reuşit să iasă afară din imobil.

„Pompierii efectuează o misiune de căutare-salvare. Totodată, potrivit evaluărilor preliminare, sunt înregistrate pagube semnificative la respectiva casă”, au precizat pompierii.

Au fost trimise la faţa locului trei autospeciale de stingere, containerul multirisc, două ambulanţe SMURD şi un echipaj SAJ cu medic.

Intervenţia la faţa locului este în plină desfăşurare.

