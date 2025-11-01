Live TV

Explozie puternică urmată de incendiu într-o locuință din Dej: bărbat găsit mort sub dărâmături. Pompierii caută și alte victime

Data actualizării: Data publicării:
pompieri 112
Foto: Inquam Photos / George Călin

O explozie urmată de incendiu s-a produs, sâmbătă seară, la o locuinţă din Dej, judeţul Cluj. Pompierii au găsit sub dărâmături trupul unui bărbat de aproximativ 50 de ani, care a fost declarat decedat. Casa a fost distrusă complet, iar echipele de intervenţie verifică dacă mai sunt şi alte victime.

ACTUALIZARE 21.08 Pompierii au găsit sub dărâmături un bărbat care nu prezenta semne vitale. Victima, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a fost predată echipajului SAJ, însă medicii au declarat decesul, potrivit News.ro.

Casa a fost distrusă în totalitate, iar pompierii au verificat zona pentru a se asigura că nu există şi alte persoane surprinse sub dărâmături. Potrivit ISU Cluj, nu au fost identificate alte victime.

Știrea inițială

„Pompierii din cadrul Detaşamentului Dej intervin, în aceste momente, pe strada Mihai Viteazu din municipiul Dej, acolo unde s-a produs o explozie la o casă de locuit, urmată de incendiu”, anunţă, sâmbătă seară, ISU Cluj.

Din primele informaţii, o persoană nu ar fi reuşit să iasă afară din imobil.

„Pompierii efectuează o misiune de căutare-salvare. Totodată, potrivit evaluărilor preliminare, sunt înregistrate pagube semnificative la respectiva casă”, au precizat pompierii.

Au fost trimise la faţa locului trei autospeciale de stingere, containerul multirisc, două ambulanţe SMURD şi un echipaj SAJ cu medic.

Intervenţia la faţa locului este în plină desfăşurare.

Citește și: Pericol de explozie în Prahova: o casă cu mai multe butelii a fost cuprinsă de flăcări

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
1
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
Col Toma Marius Cezar
2
Schimbare în Jandarmeria București, a doua zi după amenda dată pentru Colectiv. Cine este...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
3
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în...
factura la curent si bani
4
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta...
ranca-transalipna
5
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar...
Culturista pe care nimeni nu o crede că nu își editează pozele a publicat imaginile transformării: ”Cine ești? Nu poate fi ea”
Digi Sport
Culturista pe care nimeni nu o crede că nu își editează pozele a publicat imaginile transformării: ”Cine ești? Nu poate fi ea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Donald Trump
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden...
drona
NATO, în alertă: drone observate deasupra unei baze militare din...
George Simion îl agresează pe Virgil Popescu în Parlament.
Virgil Popescu, după ce George Simion a cerut protecție din cauza...
Fiul Laurei Vicol, Luca FOTO Captură Video / TikTok
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de...
Ultimele știri
Cercetătorul în neuroștiințe care a ajuns în pragul morții și acum investighează viața de apoi: „Nu e nicio dovadă că nu există”
JD Vance a mărturisit că ar vrea ca soţia sa, Usha, care provine dintr-o familie hindusă, să se convertească la creştinism
Pericol de explozie în Prahova: o casă cu mai multe butelii a fost cuprinsă de flăcări
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
politie
Un bărbat din Cluj a fost prins în flagrant când vindea o armă de foc, fără serie, pentru 1.200 de euro
pompieri smurd
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara: un bărbat dus la spital cu arsuri grave, zeci de oameni evacuați
comemorare victime colectiv
Marş de comemorare la 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv. Moment de reculegere la locul tragediei din Capitală
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Compania Distrigaz, pusă sub acuzare pentru explozia din Rahova. Cum motivează procurorii decizia
e0a4f30b-de91-4afe-8944-977c41bf295f
Cele trei persoane reţinute în dosarul exploziei din Rahova au fost duse în instanţă cu propunere de arestare preventivă
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am încremenit. Nu voiam să-l fac de rușine". O fată a spus "da" unei cereri în căsătorie în public, dar în...
Cancan
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce...
Fanatik.ro
“Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous!” Mihai Stoica nu înțelege de ce Edi Iordănescu a antrenat în Polonia
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu...
Adevărul
Lukașenko amenință Occidentul cu „armele înspăimântătoare” ce îi vor fi livrate de Moscova: „Vom decide și...
Playtech
De ce se aud zgomote în calorifere și ce poți face ca să le elimini
Digi FM
Amber Heard și-a refăcut viața în Spania. Fosta soție a lui Johnny Depp, fericită alături de cei trei copii...
Digi Sport
Ar fi lovitura carierei: Edi Iordănescu are oferta pe masă, la o zi de la plecarea de la Legia!
Pro FM
Ce diferenţă de vârstă e între Selena Gomez şi soţul ei, Benny Blanco. Cei doi şi-au oficializat recent...
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
Adevarul
Cine îi salvează pe salvatori? Colectiv, noaptea pentru care nimeni nu a fost pregătit: „Au început să urle...
Newsweek
Judecător de 49 ani a ieșit la pensie cu 50.000 lei pe lună. A cerut ca Dragnea să nu fie condamnat
Digi FM
O prietenie care a trecut testul timpului. Demi Moore și Billy Bob Thornton, îmbrățișări pe covorul roșu, la...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles