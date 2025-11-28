Live TV

Explozie puternică, urmată de incendiu, într-un imobil din Râmnicu Vâlcea. Un bărbat a fost rănit

O explozie provocată de o butelie s-a produs, vineri dimineaţă, la un imobil din cartierul Copăcelu, în municipiul Râmnicu Vâlcea. Deflagraţia a fost urmată de incendiu, iar o persoană a fost rănită, primind îngrijiri la faţa locului de la echipajul de prim ajutor.

Pompierii militari vâlceni au fost solicitaţi, vineri dimineaţă, să intervină în cazul unei explozii produse din cauza unei butelii, la un imobil din cartierul Copăcelu, municipiul Râmnicu Vâlcea, urmată de incendiu, cu o victimă.

Potrivit pompierilor, s-au deplasat de urgenţă la locul evenimentului forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare, o autospecială CBRN, o ambulanţă SMURD şi o ambulanţă SAJ, relatează News.ro. 

Echipajele operative sosite la locul solicitării au constatat că explozia se confirmă, iar aceasta a fost urmată de incendiu la o anexă. 

Sursa citată menţionează că un bărbat are arsuri la cap şi primeşte îngrijiri din partea echipajelor medicale.

