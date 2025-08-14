Explozie urmată de incendiu în Bacău: fata de 14 ani, stabilă. Adulții, în stare gravă, dar apți de transfer în străinătate

Fata de 14 ani rănită în explozia urmată de incendiu din județul Bacău este în stare stabilă, iar medicii iau în calcul detubarea. Cei trei adulți răniți au arsuri grave, dar sunt stabili pentru transport. România a activat Mecanismul European de Protecție Civilă pentru transferul lor în străinătate.

Ministerul Sănătății a anunțat joi că fata de 14 ani, care a suferit arsuri pe 40% din suprafața corporală în urma exploziei urmate de incendiu produsă miercuri în localitatea Letea Veche, județul Bacău, este în stare stabilă.

„Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu» informează că starea pacientei minore este stabilă, fără probleme deosebite, s-a luat în calcul inclusiv posibilitatea detubării pacientei”, a transmis Ministerul Sănătății.

În ceea ce îi privește pe cei trei adulți răniți, situația este gravă.

„Pacientul care a ajuns la Timișoara prezintă 60% arsură pe suprafața corporală și este intubat. Pacienții internați la Spitalul Clinic de Urgență «Bagdasar-Arseni» sunt în stare gravă, dar stabili pentru transport”, potrivit aceleiași surse.

Adulții au arsuri pe 50%–70% din suprafața corporală.

Pentru transferul lor în străinătate, „Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență au transmis rapoartele medicale ale pacienților la clinici de specialitate din Belgia, Germania și Austria, de la care se așteaptă răspuns”, a precizat instituția.

În plus, „Ministerul Sănătăţii a contactat Clinica San Donato din Italia pentru două locuri. Și din partea acestei unități sanitare se așteaptă răspuns”, a adăugat sursa citată.

România a activat Mecanismul European de Protecție Civilă pentru a facilita transferul pacienților.

Explozia s-a produs miercuri într-o locuință din Letea Veche, județul Bacău, și a fost urmată de un incendiu.

Editor : Ș.A.